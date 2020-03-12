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 Общество
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 Трепак взял под контроль расследование убийства Шеремета, - Чумак

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета будет находиться на контроле заместителя генпрокурора Виктора Трепака.

Об этом сообщил в эфире 24 канала и.о. генпрокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Управление департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле ", - сказал Чумак.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181022
 
 
 Топ комментарии
 
Розслідування під особистим доглядом зелі. Який ще трепак???
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Чумак, Трепак, Єрмак і ще якийсь чувак.
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І скільки днів чи годин Тріпак буде замом Генпрокурвора?
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він вже натрепав на імпічмент Трампу...
Імпічменту не було - але Трампу нерви попсував.
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Щось у замгенпрокурора таке прізвище, що не хочеться вірити
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Якийсь Трепак був у команді Гриценка Онотоля при балатуванні у Раду. Мабудь це він.
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Розслідування під особистим доглядом зелі. Який ще трепак???
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хіба не разкрили ще, нє? а шо тоді бубочка з авакяном тринділи 12 грудня на брифінгу? і шо це за мода така кожна нова мітла все під особистий контроль бере? діячі, трясця... Трепак взял под контроль расследование убийства Шеремета, - Чумак - Цензор.НЕТ 6874
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Ладно, Трепак взяв... А в кого до Трепака було?
Підозрюю, що в самого Чумака...
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Чумак, Трепак, Єрмак і ще якийсь чувак.
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Щось і буде подібне на чик-чирик, х.як, пиз...к, ку-ку.
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Говорільні багато, а в кінці вийде булька. Зебубочка з Шереметом заліз по вуха в лайно.
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