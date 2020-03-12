 Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме

О состоянии бойцов в четверг, 12 марта, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.
Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.
12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.
Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.
https://censor.net.ua/photo_news/331280/5aya_tankovaya_brigada_vs_rf_v_boyah_za_debaltsevo_fotoreportaj
т.е. наша Зеля уже.... сказку придумал - вот возможно какой-то клоун - да на поводке у какого-то коротышки.(все совпадения - случайны)
попали в укрмашину??
след раз запускайте 2 машины подряд по передовой,
целый укробоз запускпайте
или укрпоезд
дебилы конченные
и те кто послал, и те, кто поехали
зато машины ахметова с бесплатными макаронами в данецк проехали целые туда и назад
уже 100500 раз
за 6 лет
tZE inform
@tZEinform
·33 минР-н н\п Пески. Прямое попадание 120-мм мины в блиндаж. 6 раненых (3 тяжело). Разрешения на ответный огонь нет.