 Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме

О состоянии бойцов в четверг, 12 марта, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

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Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.