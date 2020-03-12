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 Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме

Шестеро раненых украинских военных, которых санавиацией доставили в Днепр после обстрела оккупантами военного автомобиля под Песками, находятся в тяжелом состоянии.

О состоянии бойцов в четверг, 12 марта, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

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Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.

Источник: https://censor.net.ua/n3181019
 
 
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Андрій Широков Загинув 18.12.2016 на Світлодарській дузі. Його сини принесли квіти до пам'ятної дошки на честь свого Батька. Вони будуть пам'ятати ціну війни-все своє життя. І ми зобов'язані не забувати ні на мить... Слава Героям України!Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме - Цензор.НЕТ 5451
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Андрій Широков Загинув 18.12.2016 на Світлодарській дузі. Його сини принесли квіти до пам'ятної дошки на честь свого Батька. Вони будуть пам'ятати ціну війни-все своє життя. І ми зобов'язані не забувати ні на мить... Слава Героям України!Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме - Цензор.НЕТ 5451
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Двух петухов на киль самой высокой башни в Киеве.
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Раньше хоть было понятно почему раненые и погибшие- потому что война, потому что бои, потому что сопротивляемся, и на войне всегда так. А теперь что?
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Поки дехто буде бачити в очах Х-ла дике, непереборне бажання миру, доти так буде, нажаль...
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Пятимся вглубь своей территории, и несем потери...
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Я не вижу каких то сильных отличий. Или , что ДАП, и Дебальцево мы просто так потеряли. Тогда это чучело блеяло про безальтернативный МИнск, теперь другое чучело повторяет практически тоже. Или забыл, почему потеряли ДА и Дебальцево ????
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Все потеряли, потому что тебя, герой, небыло в строю, ты пропустил самое интересное. Что будешь рассказывать детям, когда они будут изучать этот период истории страны?
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Тебе особенно одаренный напоминаю, что ДАП потеряли потому, что в декабре 2014 было перемирие, и сепары на глазах ВСУ построили блок пост на единственной дороге. Что касается Дебальцево, то насколько я помню Верховвный главнокомандующий в прямом эфире отдал приказ Прекратиь огонь, на следующий день Дебальцево было потеряно. Так, что соевый учи матчасть. А мне сказать детям и без твоих умных советов.
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Дебальцево было потеряно потому, что уже после очередных Минских договоренностей, и согласования линии разделения строн, по которой Дебальцево находилось, и находится до сих пор кстати, в нашей зоне. Кацапы ввели превосходящие силы своих ВС, в том числе бронетанковые части, и выбили из Дебальцево наши малочисленные, измотанные силы. Учи историю дятел, а не слюни здесь свои ЗЕленые пускай...
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На какой единственной дороге ? )))))) Вижу ты в Донецке не бывал даже в мирное время! Я не соевый, а шоколадный, и тебе не давал никаких советов, какой совет можно дать телевизору!
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А сейчас Зеленский садит ветеранов и ставит грудью под чистой воды расстрел наших бойцов.
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Мир, який пропонує він, це виключно - руцкій. Це знищення України, бо за руцкімміром завжди йдуть тортури, смерті, понівечення, знищення національного.Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме - Цензор.НЕТ 7440
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Їх кров на 73% лохів, які привели клоуна та його цирк до влади.
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это опасно, у гебни это называется чет как "вмазать в кровь"
т.е. наша Зеля уже.... сказку придумал - вот возможно какой-то клоун - да на поводке у какого-то коротышки.(все совпадения - случайны)
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Нет слов, какое горе, но тишина по всем каналам, правительство молчит, никому дела нет. Зато когда эту свинью Сивоху толкнули, сбежалась вся ментовская рать, и вопли на всех олигархических ТВ каналах...
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журнашлюхи відпрацьовують кацапське бабло
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Сейчас распространение правдивой информации о боях, жертвах, короновирусе - является паникой и облагается уголовной статьей. Зеленский переплюнул даже суку Кучму садившего людей направо и налево. Кучмизм возвращается. Кучма, Аваков, Зеленский (Сталин, Берия, Ежов) - вот кто уничтожает страну и народ.
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Ну чего же, про коронавирус они сами с удовольствием разгоняют, и про избиение Сивохи...
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Что, Главнокомандующий, постреливают говоришь, бывает? А не надеть ли тебе броник поверх светленькой рубашечки и не поехать ли на передний край пообщаться с простыми парнями, кровью платящих за независимость Украины, и, кстати, за твой бутерброд с красной и черной икрой тоже. Да, и возьми с собой на передок дебелого Сивоху, пусть мозги проветрит и рот прополощит. Привет вам от бывшего жителя Донецка со стажем.
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Навіть в мультфільмі "Шрек" віслюк проявив більше хоробрості та здорового глузду, чим наш віслючок.
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ЗЮ говнокомандующий говорит: "Постреливают".
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Джавдет, а ты чего здесь? - Стреляли.
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Был Прэзыдэнт мыру, несли потери на Востоке, неоправданные потери. Пришел новый Президент миру с вавкой в голове, стало еще хуже......
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Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме



попали в укрмашину??

след раз запускайте 2 машины подряд по передовой,
целый укробоз запускпайте
или укрпоезд

дебилы конченные

и те кто послал, и те, кто поехали

зато машины ахметова с бесплатными макаронами в данецк проехали целые туда и назад

уже 100500 раз

за 6 лет





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и я об этом - почему не ночью, и все остальное...
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А головнокомандуюче потерпіле відвідало наших поранених, підтримало їх та їхніх близьких? Ой! Забувся! Не до цього пустоголовому було - важливіші "державні" справи були. Воно ж коло рюкзакова крутилося на презентації включення 20 камер спостереження в Києві...
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Вот не надо этого делать. Совершенно не нужно. Такой "командувач" должен сидеть у себя в норе и не совать к людям носа.
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это пУтлеровское принуждение к "миру" - сИвохо об этом хнает....
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Долю вкаже Божий перси меч нести як власний хрест, милосердний Пане наш, милість свою май до нас.
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tZE inform

@tZEinform

·33 минР-н н\п Пески. Прямое попадание 120-мм мины в блиндаж. 6 раненых (3 тяжело). Разрешения на ответный огонь нет.
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Зато армия ментов 700000 против народа. Армия ВСУ голых и грязных в окопах героев около 35000. Ну не падла ты майор (Зе)?
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