 Прибывающих в Грузию из Германии, Франции, Австрии, Испании, Италии и Китая будут отправлять на 14-дневный карантин

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Граждане Грузии, посетившие эти страны, должны пройти 2-недельный карантин. Иностранцы могут представить на границе медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом или также будут направлены в карантин.

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Ограничения уже действуют для граждан, прибывающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи. При этом, прекращено прямое авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Гахария также призвал всех граждан Грузии ограничить международные поездки на несколько месяцев, а тех, которые находятся в режиме самоизоляции – соблюдать его. Премьер заявил, что правительство переходит на чрезвычайный режим работы. Он поручил экономической команде правительства до конца для представить план стимулирования экономики.

"Ситуация в Грузии относительно стабильная, но поводов для спокойствия нет. Мы в первую очередь должны позаботиться о наших стариках, детях, всех гражданах", - отметил Гахария.

К 12 марта коронавирус в Грузии выявлен у 24 человек, в том числе у 12-летнего подростка. К этому времени на карантине в Грузии находятся 295 человек, а в клиниках под наблюдением врачей – 49 человек. В стране закрыты школы и детские сады, не работают театры и музеи.