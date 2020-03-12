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 Прибывающих в Грузию из Германии, Франции, Австрии, Испании, Италии и Китая будут отправлять на 14-дневный карантин

Грузия вводит ограничения для граждан, прибывающих из Германии, Франции, Австрии и Испании. Аналогичные меры действуют в отношении прибывающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Граждане Грузии, посетившие эти страны, должны пройти 2-недельный карантин. Иностранцы могут представить на границе медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом или также будут направлены в карантин.

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Ограничения уже действуют для граждан, прибывающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи. При этом, прекращено прямое авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Гахария также призвал всех граждан Грузии ограничить международные поездки на несколько месяцев, а тех, которые находятся в режиме самоизоляции – соблюдать его. Премьер заявил, что правительство переходит на чрезвычайный режим работы. Он поручил экономической команде правительства до конца для представить план стимулирования экономики.

"Ситуация в Грузии относительно стабильная, но поводов для спокойствия нет. Мы в первую очередь должны позаботиться о наших стариках, детях, всех гражданах", - отметил Гахария.

К 12 марта коронавирус в Грузии выявлен у 24 человек, в том числе у 12-летнего подростка. К этому времени на карантине в Грузии находятся 295 человек, а в клиниках под наблюдением врачей – 49 человек. В стране закрыты школы и детские сады, не работают театры и музеи.

Источник: https://censor.net.ua/n3181018
 
 
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Выживший в уме

@Hlopak_


В Италии сейчас пзц, весь "вирусный" лексикон тоже оттуда. "Карантин" (каранта - сорок) - столько дней суда стояли на рейде Венеции, чтоб стало ясно, что на корабле нет чумы. Если чуму выявляли, команду отправляли в больницу на остров Лазаретто около города. Лазаретто:
Осіб, які прибувають до Грузії з Німеччини, Франції, Австрії, Іспанії, Італії та Китаю, відправлятимуть на 14-денний карантин - Цензор.НЕТ 7857
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