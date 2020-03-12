 В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз

Об этом говорится в отчете о работе компании за последние шесть лет, передает Цензор.НЕТ.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - отмечают в Нафтогазе.

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В компании подчеркивают, что после подписания нового контракта на транзит газа в Европу тарифы на транспортировку газа в Украину снизились в 2-4 раза, а газ подешевел на 25% за считанные недели с начала года.

Кроме того, Украина больше не зависит от России и может выбирать поставщиков с более выгодной ценой. При этом в Нафтогазе признают, что на стоимости отражается также теплая зима и падение цен на рынке ЕС.

В компании утверждают, что поступлений от Нафтогаза с запасом хватает на финансирование субсидий и покрытие дефицита по другим статьям госбюджета.







