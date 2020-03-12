 В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз

Об этом говорится в отчете о работе компании за последние шесть лет, передает Цензор.НЕТ.
"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - отмечают в Нафтогазе.
В компании подчеркивают, что после подписания нового контракта на транзит газа в Европу тарифы на транспортировку газа в Украину снизились в 2-4 раза, а газ подешевел на 25% за считанные недели с начала года.
Кроме того, Украина больше не зависит от России и может выбирать поставщиков с более выгодной ценой. При этом в Нафтогазе признают, что на стоимости отражается также теплая зима и падение цен на рынке ЕС.
В компании утверждают, что поступлений от Нафтогаза с запасом хватает на финансирование субсидий и покрытие дефицита по другим статьям госбюджета.
-Читал переписку Троцкого с Каутским. А я вот не согласный!
-С кем, с Троцким? Или с Каутским?
-С обоими!
Вообще какие причины для падения гривны сейчас? Ответ - никаких.
Ведь Украине же выгодно понижение цены на нефть, наоборот гривна должна укрепляться...
Но зелёная падаль привязала Украину к рашке, к русскому рублю у которого сейчас проблемы из за падения цены на нефть.
Отопление я уже вырубил! Моюсь холодной..... для кухни мне 2 куба хватит.
Если бы можно было закупить на след. сезон ..... Но кто ж тебе даст!