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 Политика Украины
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 В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз

В Нафтогазе планируют снизить стоимость газа для населения.

Об этом говорится в отчете о работе компании за последние шесть лет, передает Цензор.НЕТ.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - отмечают в Нафтогазе.

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В компании подчеркивают, что после подписания нового контракта на транзит газа в Европу тарифы на транспортировку газа в Украину снизились в 2-4 раза, а газ подешевел на 25% за считанные недели с начала года.

Кроме того, Украина больше не зависит от России и может выбирать поставщиков с более выгодной ценой. При этом в Нафтогазе признают, что на стоимости отражается также теплая зима и падение цен на рынке ЕС.

В компании утверждают, что поступлений от Нафтогаза с запасом хватает на финансирование субсидий и покрытие дефицита по другим статьям госбюджета.

В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз 01
В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз 02
В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз 03
В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз 04

Источник: https://censor.net.ua/n3181013
 
   
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Ты напомнил своего прототипа.
-Читал переписку Троцкого с Каутским. А я вот не согласный!
-С кем, с Троцким? Или с Каутским?
-С обоими!
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Зеленым идиотам верить - себя не уважать. Если говорят снизится - значит повысится. Платежки на коммуналку ростут каждый месяц с этими слабоумными бандитами.
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А вот за опускание курса гривны нужно е...ть лично Зеленского и его конченную команду отморозков...
Вообще какие причины для падения гривны сейчас? Ответ - никаких.
Ведь Украине же выгодно понижение цены на нефть, наоборот гривна должна укрепляться...
Но зелёная падаль привязала Украину к рашке, к русскому рублю у которого сейчас проблемы из за падения цены на нефть.
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Василь Грім Гривна всегда была привязана к рублю. Команда зеленых ничтожеств, в любом случае, не могла ничего сделать.
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Так радуйся, все порохоботы говорили, что укрепление нацвалюты это очень плохо. Теперь всё возвращается на круги своя, и опять кто-то недоволен?)))
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по логике должна снизится ибо цены на газ снижаются вслед за падением цены на нефть
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платежок сколько будет с "самой низкой ценой на газ" - две, три?
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Після стрімкого падіння ціни на нафту це логічно...
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А нах... он теперь нужен?
Отопление я уже вырубил! Моюсь холодной..... для кухни мне 2 куба хватит.
Если бы можно было закупить на след. сезон ..... Но кто ж тебе даст!
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