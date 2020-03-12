 Киевсовет забрал у посольства РФ три земельных участка

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Таким образом, Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17, 19, 21.
Согласно решению, этим участкам предоставят статус сквера.
Участки предоставили в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет под строительство нового посольства России, консульства и резиденции посла, но до сих пор на них ничего не построили. Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.
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ещё немного позитива для приполярной......
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.
По словам источников издания, компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от арабской госкомпании Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg.
По словам ведущего аналитика по нефти Energy Aspects Амриты Сен, которую цитирует агентство, скидки Саудовской Аравии настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки «из рациона региональных перерабатывающих заводов», если только их стоимость тоже не снизится.