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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:земля (1686) Киев (18686) Киевсовет (1192) посольство (601) Россия (75168)

 Киевсовет забрал у посольства РФ три земельных участка

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом, Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17, 19, 21.

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Согласно решению, этим участкам предоставят статус сквера.

Участки предоставили в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет под строительство нового посольства России, консульства и резиденции посла, но до сих пор на них ничего не построили. Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3181010
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Выдайте им такое же количество на Троещине, размерами два на полтора.
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удивительно то, что до сих пор существует "посольство" (гнездо агентуры фсб) страны-оккупанта в Украине
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Давно треба розірвати дипломатичні стосунки з росією, але Зе цього не робить.
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Ну да. Петя за 5 лет етого не сделал чтобы путенненапал то ЗЕ тем более не сделает
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Але ж твій Зе не пєця, тому повинен був розірвати. Але замість цього бачимо бажання дати воду до Криму.
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тобто, по твоїй логіці, Зе покидьок тому що робить те семе що й пеця?
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Даже больше, Зеленский восстановил отношения, которые героически и мужественно пэтьюнька разорвал в 2014!!!
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В 2014 именно зелебобики под танки ВСУ ложились и триколором размахивали мышибратья. Хорошо в Одессе на экскурсию сводили в дом профсоюзов.Теперь живут хлебушек жуют.
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Тут ледве з ділянкою розірвали договір. А з РП (російською **********) при цій владі розриву не буде. Бо в хтось в очах Х-ла побачив непереборне бажання миру.
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рішуче рвав дипломатичні стосунки з рашкою лише порошенко
навіть посла рашки Зурабова забросив на збір БПП, для того, очевидно, щоб там за закритими дверями рішуче висловити Зурабову про розірвання дипломатичних відносин
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и это хорошо!

ещё немного позитива для приполярной......
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.

По словам источников издания, компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от арабской госкомпании Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg.

По словам ведущего аналитика по нефти Energy Aspects Амриты Сен, которую цитирует агентство, скидки Саудовской Аравии настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки «из рациона региональных перерабатывающих заводов», если только их стоимость тоже не снизится.
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Только сквер не годится. Чтобы кацапы из посольства еще и отдыхали в сквере. Нужно ту территорию отдать под какое то СИЗО или мечеть татарам
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У нас нема стільки татар, а дві мечеті є в Києві.
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Можно ще під пам"ятники АТО-вцям та УПА-вцям поставити в сквері. Щоб підаросіяни металися там, як вампіри в срібних рудниках.
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Ці ділянки дуже далеко від парашинської амбасади.
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Значить, нехай гуляють по проспекту Р. Шухевича і вулиці С. Бандери.
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Еще есть нецелевое использование земли на Кубани, не говоря о Крыме.
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это омеля землю отдал руснявым на Подоле?
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Тепер той участок треба стерилізувати та стерилізувати....
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и правильно...нефиг кацапам там мари-ванну выращивать.пусть ждут поставок с венесуэлы от унылой лошади Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки - Цензор.НЕТ 1565
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Сьогодні, на кісіль тв －Клічко русафоб.
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Колись була собі автостоянка на вул. Рибальській (Печерськ). Спокійно, надійно, недорого. Охоронці охоче бралися помити автівку, зарядити акумулятор, навіть гальмівні колодки або лампочки могли поміняти. Потім Черномьірдін з подачі ***** хотів накласти лапу на ту територію. Мовляв, на Повітрофлотському не зовсім престижне місце. Стоянку зліквідували. Залишили двох сторожів з цуцентятком Тузиком. Тузик виявився дівчинкою, яку стали кликати Тузла. Потім у кацапів щось загальмувало, ділянку перекупив якийсь мусульманин, потім юдей. А два роки тому відкрилася нова автостоянка, вдвічі більша і недешева. Новий персонал нічого не знає про собачку Тузлу.
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