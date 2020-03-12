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 МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов

В связи с намерениями правительства США ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19, МИД рекомендует украинцам, которые находятся на территории США, избегать посещения пораженных коронавирусом штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины", - говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181008
 
 
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Оман приостановил выдачу виз для посетителей из всех стран мира. (c)

бедная бубачка, где же теперь она отдыхать будет?
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Ага ,щас , а куда еще субсидии тратить если не шляться по заграницам МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов - Цензор.НЕТ 602
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Твое финансовое состояние и возможности вполне типичны для ЗЕлектората. МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів - Цензор.НЕТ 7822

Дача, мотыга, огород. Про заграницу даже и не думай. Ниче там хорошего для тебя нет.
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ты Муклухо - Герхард лучше посопи в трубочку , ***************** сраный , я в возможности твоего кармана не лезу , и те тебе судить о возможностях моего ,и где мне хорошо а где нет МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів - Цензор.НЕТ 2756
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Самое время посетить Белый дом и хоррошо отдохнуть за океаном?
МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов - Цензор.НЕТ 3705
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А я только в Маями на выходные собрался!
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