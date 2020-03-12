 МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины", - говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса.

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