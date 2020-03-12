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Все про:история (1687) культура (644) русский язык (413) Дробович (24)

 Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что украинский исторический и культурный продукт должен создаваться в том числе и на русском языке для противодействия официальной российской пропаганде среди россиян.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Многие россияне не имеют доступа к качественному историческому и культурному продукту, они очень часто вынуждены потреблять инструментализированный, идеологизированный и пропагандистский культурный продукт. Соответственно, это сказывается на уровне поддержки решений военно-политического руководства России, которое удерживает свое общество в заложниках, как говорят некоторые ученые. Поэтому, я считаю, что такие продукты, которые, например, делает наш институт, ранее делало Министерство информполитики, или много частных и общественных инициатив, связанных с историей Украины, восточной Европы и Второй мировой войны, должны быть созданы и на русском языке, чтобы носители языка и те люди, которые предпочитают чтение и слушание контента на русском, могли его потреблять", - подчеркнул Дробович.

По его словам, это может усилить и наши позиции в Украине, и даст доступ россиянам к более объективной информации.

"Это может улучшить диалог между гражданами, а также поможет русскоязычным гражданам Украины и россиянам принимать правильные политические решения, в том числе электоральные, и быть более защищенными от манипуляций", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181004
 
 
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Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович
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Цей продукт повинен створюватися українською мовою, а потім для кацапів будуть робити переклад.
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Да что за день сегодня такой?!! они специально довести людей хотят. Этот муфлон ватный весь день рот не закрывает, сивоха чуть не договорился, бубочка чушь несет весь день. Они это специально? проверяют на слабо?
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Щоб перенервувалися і втомилися. Через два дні почнуть продаж земель.
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Поправьте заголовок, а то бывает что не все читают сам текст новости
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Еще одному муфлону нада подсрачников надавать!
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Все уже поняли, что ты ватная гнида! Заткнись, дерьмович!
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перекладіть всі дописи Степана Андрійовича
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что за бред, русским до своей истории а так же реальности нет дела. С какого мы должны для них что-то создавать? Кто захочет тот переведет, как они там говорят мы братья-славяне? значит и на украинском поймут. Это тупая причина пропихивать русский язык, не думайте что вы красиво это завуалировали...
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А почему бы и нет."Кацап" и "москаль" на обоих этих языках звучат и обозначают одну и туже мерзкую субстанцию.Этого достаточно.)
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и на кырымлы. Причем для крымских татар нужен другой контект - в первую очередь для детей. популярные книги для детей и подростков - Том сойер, Остров сокровищ, Гарри Поттер, Властелин колец, Три мушкетера, Гордость предубеждение, детективы, проч. - ибо если не будет на кырымлы - они будут читать это на русском. Плюс популярную литературу не смогут изъять ФСБ.
И где украинский рэп, хип-хоп? а ведь это очень важно - создавать качественный продукт на РОДНОМ языке.
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Показово, що все вами перераховане закордонна література.
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не мы для них должны содавать раейский продукт а они должны занать "мову" если чем-то интересуются.....
представляю как на такую инициативу отреагировали в странах балтии.....
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Пусть создают но в частном порядке не за государственный счёт
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У росяін так завжди, спочатку їм ефіопи з шотландцями вірші пишуть(Пушкін з Лермонтовим), тепер українці книжки їм будуть друкувати, а хто їх буде вчити читати?
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Всё национальное украинское должно быть на национальном - украинском- языке.
Кто его туда поставил?
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Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 7223

На Волыни и в Галиции Бандера установил контакты с действующими организационными структурами ОУН - так, в городе Сокаль он принял участие во встрече территориальных руководителей ОУН. Скорая гибель польского государства становилась очевидной, и в условиях, когда советские войска уже занимали Западную Украину, Бандера пришёл к необходимости перестроить всю работу ОУН и направить её против нового главного врага - «большевиков».
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ага,у кацапни в мордоре тоже такие же настроения Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 641

Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 8252
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Лапша для целевой аудитории должна быть только на родном языке!

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Правильне рішення. Це в інтересах України - вплив на свідомість.
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