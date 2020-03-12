 Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Многие россияне не имеют доступа к качественному историческому и культурному продукту, они очень часто вынуждены потреблять инструментализированный, идеологизированный и пропагандистский культурный продукт. Соответственно, это сказывается на уровне поддержки решений военно-политического руководства России, которое удерживает свое общество в заложниках, как говорят некоторые ученые. Поэтому, я считаю, что такие продукты, которые, например, делает наш институт, ранее делало Министерство информполитики, или много частных и общественных инициатив, связанных с историей Украины, восточной Европы и Второй мировой войны, должны быть созданы и на русском языке, чтобы носители языка и те люди, которые предпочитают чтение и слушание контента на русском, могли его потреблять", - подчеркнул Дробович.
По его словам, это может усилить и наши позиции в Украине, и даст доступ россиянам к более объективной информации.
"Это может улучшить диалог между гражданами, а также поможет русскоязычным гражданам Украины и россиянам принимать правильные политические решения, в том числе электоральные, и быть более защищенными от манипуляций", - добавил он.
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Цей продукт повинен створюватися українською мовою, а потім для кацапів будуть робити переклад.
И где украинский рэп, хип-хоп? а ведь это очень важно - создавать качественный продукт на РОДНОМ языке.
представляю как на такую инициативу отреагировали в странах балтии.....
Кто его туда поставил?
На Волыни и в Галиции Бандера установил контакты с действующими организационными структурами ОУН - так, в городе Сокаль он принял участие во встрече территориальных руководителей ОУН. Скорая гибель польского государства становилась очевидной, и в условиях, когда советские войска уже занимали Западную Украину, Бандера пришёл к необходимости перестроить всю работу ОУН и направить её против нового главного врага - «большевиков».