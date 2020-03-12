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 Эксперты НАТО перенесли приезд в Украину из-за коронавируса

Минобороны делает все, чтобы Вооруженные Силы Украины были максимально адаптированы к силам НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Светлана Павловская.

"Минобороны Украины делает все, чтобы Вооруженные Силы были максимально взаимосовместимы с силами государств членов Альянса во время совместных действий в операциях и миссиях под руководством НАТО", - сказала она.

По ее словам, в 2019 году в НАТО закончился очередной цикл процесса планирования и оценки сил, и в этом году будут определяться новые цели партнерства на 2020-21 годы. Но из-за коронавируса приезд экспертов НАТО перенесен.

Павловская объяснила, что стандарты НАТО - нормативно-правовые акты, упорядочивающие ту или иную сферу деятельности ВС. И еще ни одна страна из 29 государств-членов НАТО не имплементировала все действующие стандарты. В частности, Германия часто использует так называемую имплементацию с ограничением, что связано с необходимостью адаптации стандарта к национальным условиям.

Кроме того, Павловская отметила, что в НАТО вступает страна, а не отдельно ВС и необходимые изменения будут касаться всего государства, а не только сил обороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181000
 
 
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Чушь какая то...в Украине коронавируса Мизер.....скорее всего просто поняли что смысла нет сюда ехать к этим ватным зэкомандам.
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И учения в странах Балтии хотят отменить - следуя вашей логике и там под путена легли? Учитесь зраду сеять креативно. А у вас - унылое говно.
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если все переносится, значит и заседания Верховной Рады надо переносить
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