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 ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

По результатам мониторинга спецмиссии ОБСЕ с начала проведения ООС (30.04.2018) зафиксировано более 2,5 тыс. фактов размещения вооруженными формированиями РФ средств огневого поражения с нарушением линий отвода, обнаружено около 5000 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, и больше 14 000 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

В отчете от 11 марта 2020 СММ ОБСЕ обнародована информация об очередных нарушениях размещения средств огневого поражения вооруженными формированиями Российской Федерации.

Так, 7 марта БПЛА дальнего радиуса действия на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Переможное (19 км к югу от Луганска) зафиксировал 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 122 мм - 1 ед., 2С1 "Гвоздика", 152 мм - 1 ед.), 3 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 1 ед .; Д-30А "Лягушка", 122 мм - 1 ед., Д-20, 152 мм - 1 ед.), 1 реактивную систему залпового огня (9К51; БМ- 21 "Град", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, в тот же день БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Переможное 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм - 1 ед., 2Б14 "Поднос", 82 мм - 1 ед.), 1 буксируемый миномет (2Б9 "Василек", 82 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10"), а на территории объекта у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска) зафиксировал 20 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста- Б", 152 мм - 1 ед., неустановленного типа - 19 ед.).

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Днем ранее мини-БПЛА СММ на полигоне возле населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) зафиксировал 21 танк (T-72 - 17 ед., T-64 - 18 ед.). Указанное вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - сказано в сообщении.

ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК 01
ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180996
 
 
 Топ комментарии
 
Отьправьте уже туда Сивоху, пусть презентацию проведет и разберется на месте заодно...
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сюда бы Эрдогана и его дроны, работы на пару недель. А так печально все
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это по Сивохе, типа "внутренний конфликт", когда оружие и наёмники приезжают из Путинских Вымиратов..
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Прочитал ЭТОТ ОТЧЕТ(((((((((((
Не говорю уже про ТТХ некоторых изделий..........
Мне далека даже их арифметика.............
Переведите мне ДЕБИЛУ данную фразу: Обнаружен 21 танк. Т 72- 17шт.??? Т 64-18шт.???
т.е. 17+18= 21????????? Я правильно прочитал???
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Отьправьте уже туда Сивоху, пусть презентацию проведет и разберется на месте заодно...
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https://www.youtube.com/watch?v=6vkYvZpTHng&feature=emb_logo музыкальный клип АИГЕЛ - Два раза перекрестился, В прорубь - БУХ! И обнулился!
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сюда бы Эрдогана и его дроны, работы на пару недель. А так печально все
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это по Сивохе, типа "внутренний конфликт", когда оружие и наёмники приезжают из Путинских Вымиратов..
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"Чё опять постреливать будут" - га Зедебіл???
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Бубочку, Сивуху и Елдака туда, будут мириться с "брацким наротом".
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Для про кацапських клоунів "сивох" це внутрішній український прапор???
ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5286
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Сивуха вже платформу примирення презентував, а це що, марш примирення має бути?
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Почему Сивохо со Шмыгалем не выходит к ним и не заявляет о примирении и о том что нужно перестать стрелять? Может потому что боятся сразу пулю в лоб в ответ получить от своих тамженашихлюдей? Тогда зачем они мне в Украине и зачем мне с ними мириться? Дайте мне танк я с ними помирюсь чтобы на равных условиях
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и что дальше??????????? зе и ермак прозреют??????????
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хочется услышать мнение главнокомандующего по этому поводу... будет комментировать? Ась?
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Нет, нет, нет! Это ложь! Это мир и любовь в глазах ПТНХ!!
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