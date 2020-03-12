 ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

В отчете от 11 марта 2020 СММ ОБСЕ обнародована информация об очередных нарушениях размещения средств огневого поражения вооруженными формированиями Российской Федерации.

Так, 7 марта БПЛА дальнего радиуса действия на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Переможное (19 км к югу от Луганска) зафиксировал 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 122 мм - 1 ед., 2С1 "Гвоздика", 152 мм - 1 ед.), 3 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 1 ед .; Д-30А "Лягушка", 122 мм - 1 ед., Д-20, 152 мм - 1 ед.), 1 реактивную систему залпового огня (9К51; БМ- 21 "Град", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, в тот же день БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Переможное 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм - 1 ед., 2Б14 "Поднос", 82 мм - 1 ед.), 1 буксируемый миномет (2Б9 "Василек", 82 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10"), а на территории объекта у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска) зафиксировал 20 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста- Б", 152 мм - 1 ед., неустановленного типа - 19 ед.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия постоянно заявляет о соблюдении принципов ОБСЕ, но на деле все время их нарушает, - США

Днем ранее мини-БПЛА СММ на полигоне возле населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) зафиксировал 21 танк (T-72 - 17 ед., T-64 - 18 ед.). Указанное вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - сказано в сообщении.







