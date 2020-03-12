EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  3911  12
Материалы по теме:
Все про:Польша (5113) COVID-19 (720)

 В Польше первый случай смерти от коронавируса

В Польше умер первый человек, зараженный коронавирусной инфекцией. Это 57-летняя женщина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN 24, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель мэра Познани Енджей Соларски.

По словам Соларски, семья пациентки была уведомлена ранее о ее смерти.

Он рассказал, что пациентка была первым человеком, у которого обнаружили вирус в Великопольском воеводстве, центром которого является Познань. Женщина находилась в инфекционном отделении многопрофильной городской больницы.

Ее состояние было тяжелым изначально: пациентка имела симптомы очень тяжелой клинической пневмонии, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в состояние фармакологической комы.

Известно, что женщина в последнее время не была за границей. По предварительным выводам, она контактировала с человеком, вернувшимся из Италии.

На сегодня в Польше подтверждено 47 случаев коронавируса по всей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3180994
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Первый человек"? Пічаль. Це ж скільки тисячоліть він прожив...
 показать весь комментарий
 
 
А мене особисто цікавить скільки людей померло в нас в Україні від коронавіруса - не від запалення легень а саме від коронавіруса???
 показать весь комментарий
 
 
57 лет. Это не 70+ как любили говорить. Сколько зеле, кста? Есть шанс? Ну или хотя бы избирателей зели пусть зацепит
 показать весь комментарий
 
 
немає тестів у вільному користуванні (не за 300+ грн в аптеках!) - немає і статистики...
 показать весь комментарий
 
 
Тю. Роздмухали паніку. Хай проконсультуються з ;совєцкім врачом-пєдіатром; зіркою Ютубу Комаровскім. Або ж ще нещодавно правою рукою ;Міши, што бєгаєт по кришє;, а тепер гласом партії СН Лізонькою Богуцкой.
 показать весь комментарий
 
 
В Іспанії сьогодні 29 померло від корони.
 показать весь комментарий
 
 
Знаю, Італія ще не виклала цифри сьогодні.
 показать весь комментарий
 
За добу 3000 хворих, в основному Європа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх