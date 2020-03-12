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 Политика Украины
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Все про:Канада (1389) Шевченко Андрей посол (177) ВСУ (472)

 Украинские и канадские военные уже говорят на одном языке. Это реальное приведение ВСУ к стандартам НАТО, - Шевченко

Украинские военные обладают ценным опытом ведения войны с российским агрессором, и он успешно передается их канадским коллегам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Канаде Аднрей Шевченко.

"Мы являемся носителями совершенно уникального опыта, воюя со второй армией мира. То, что на нас тестируют современные методы ведения войны; то, что у нас сейчас есть уникальные знания по новым методам радиотронной борьбы. В конце концов, окопной войны - потому что канадцы, например, хуже представляют, как вести окопную войну. Они это видели в фильмах о Второй мировой войне - а для нас это реальность", - отмечает Шевченко.

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При этом он говорит, что уровень понимания между украинскими и канадскими военными достиг высокой отметки.

"Не надо ни секунды дополнительно тратить, чтобы понять друг друга, потому что мы говорим на одном военном языке. И в будущем, в случае столкновения больших сил это означает, что украинские военные будут готовы мгновенно взаимодействовать с нашими партнерами по НАТО. Это означает совместимость: когда можно одно подразделение перевести в другой участок фронта, поменять их местами - и они смогут работать.

Поэтому незаметно для многих из нас происходит колоссальная глубинная работа по реальному приведению нас к стандартам НАТО", - подчеркивает дипломат.

Полный текст интервью с Андреем Шевченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3180992
 
   
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Не говорите ето Тарану, ато еще и ето запретит.
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Послушешь такое, ну как все классно, красота. А потом реальность, солдаты в Газ 66 ползут на передок под обстрелом сепаров и гибнут, или как вам такое, проблема помыться на передовой, месяцами на опорниках в грязи, 21 век на дворе. И дела никому нет, ни верховным начальникам, ни командирам на местах, вот и все стандарты НАТО...
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украинские и канадские военные говорят на украинском языке!
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У Ремарка про окопную войну подробно расписано(На западном фронте без перемен).
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По факту чем дольше квартальные скоты у власти, тем дольше Украине идти в ЕС и НАТО.
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