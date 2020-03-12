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 Экономика
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Все про:дефолт (370) МВФ (2809) НБУ (4571) Смолий (68)

 Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий

Национальный банк не рассматривает сегодня вариант дефолта для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Смолий рассчитывает, что это временное промедление.

"Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации народного депутат из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, МВФ отказал Кабмину Шмыгаля в новом кредите и в мае Украину ожидает дефолт.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Украины ожидает открытия новой программы с МВФ до мая: "Мы надеемся, что динамика со сменой правительства не изменится"

Источник: https://censor.net.ua/n3180989
 
 
 Топ комментарии
 
это значит в ближайшее время дефолт состоится
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Ну конечно нет ! Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 9856Откуда ему взяться ...
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а бородата бабуся та її слуги так не вважають..
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это значит в ближайшее время дефолт состоится
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Угу, уже видели грамотных, которые собрались смеяцца из тех, кто баксы по 13 покупал.
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в мае когда начнут отдавать % по ОГВЗ массово
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на этой неделе нет оснований, но дальше-есть Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 2956
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все хотят денежки- за любую цену, даааайте, подааааайте
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Экономика медленно двигается в ж... ,а что нам готовит день грядущий с Зелёной плесенью?.Дума те! Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 7647
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В твоей профессии все равно оплата в валюте, за час. Тебе нечего волноваться.
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Мудрий наріде, бігом в обмєннікі за доларом, бо барига всі скупить!
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Який барига, Беня? Це ж його мономаріонетка при владі: «підняли» гривню, скупили $ по низькому курсу, зруйнували гривню (дефолт), прийняли закон про продаж землі, скупили за безцінь всю землю в Украіні.
Виглядає саме так.
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а бородата бабуся та її слуги так не вважають..
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Як це нєт? А армія пороховатніков, яка мріє помститися за упавший рупєль?
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Обычно после таких слов нужно бежать в обменник за долларами
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Неа. Я еще пол года назад об етом догадывался Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 6462
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Якщо нема передумов для дефолту, то якого куя виступати з такими заявами?
Раз є заява, занчить буде і дефолт.
На радість бабушке бене.
Ви зробили це разом, зебіли ******
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Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий

Продолжайте так считать, мне это подходит.

Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5263 Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 8480

Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 6204
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Национальный банк не рассматривает сегодня вариант дефолта для Украины.
А завтра? Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 3973 От етой власти всего можно ожидать. Вчера лягли спать было одно правительство, проснулись уже другое. Вчера Зелупа говорил что не подписывал никакой формулы Штанмаера, а Шмыга с Разумковым готовит изминение Конституции
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Управлять страной оказалось не так просто, как на сцене квартала кривлятся.
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Смолий - молоток.Это пусть Каламойша и его подстилка Дубинский дефолт себе объявляют,или возвращают гроши в сумме 5,5 лярдов баксов,выведенные с "Приватбанка".Ведь при дефолте все граждане Украины,которые получают доходы в гривне,моментально станут нищими.А те,кто держат заначки в баксах ,будут на "коне",и скупят все за бесценок,да еще и за украденные у всех нас гроши.
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