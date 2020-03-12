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 Политика Украины, Киевские новости
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 Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович сообщил о готовности меценатов частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем советского герба со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве.

"Есть неравнодушные граждане, которые готовы частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем. От предыдущего руководства Министерства культуры я получил согласие на все эти процессы, Владимир Бородянский только настаивал, что мы не можем просто срезать герб и все, а должна быть продумана концепция, что дальше (делать. - Ред.). Она должна быть проговорена. На такой стадии мы сейчас находимся", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все согласования и демонтаж символики будет непростым процессом и на них уйдет минимум год.

"Ну, и вторая часть - что взамен (советского герба на щите. - Ред.). Это не будет определять чиновник в кабинете, я бы хотел, чтобы это определяло общество", - добавил глава УИНП.

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Он отметил, что наиболее очевидным и логическим решением является замена коммунистической символики на Малый герб Украины - трезубец.

"Но я считаю, что кроме того, что эта статуя действительно выдающаяся, является важным памятником и одним из символов города, ее щит - это возможность. Если мы придумаем, как с ним работать, то это может быть хорошая туристическая достопримечательность, а также большой идеологический маркер. Надо продумать, это будет что-то постоянное, или что-то переменное, или интерактивное, будет включать или не будет включать современные технологии", - добавил Дробович.

По его мнению, все это может создать новые возможности как для города, так и для страны.

"И я бы очень хотел, чтобы мы, прежде чем принимать простые решения, все же посоветовались. В Украине очень много творческих людей, которые могут предложить хорошие решения, в частности, и по снятому гербу, и о том, что будет вместо него", - констатировал глава ведомства.

Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу.

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На уточняющий вопрос, может ли данный проект быть завершен уже в 2021 году, глава Института заявил, что очень бы этого хотел.

Касательно коммунистической символики на мосту имени Патона в Киеве, Дробович заявил, что говорил с представителями Киевской городской государственной администрации об этом, "даже об очень радикальных решениях, которые бесплатно готовы сделать неравнодушные граждане". "Но киевская власть говорит, что запланирована реконструкция моста Патона, во время которой и будут демонтированы эти символы. Поэтому можно сейчас потратить время и деньги, а можно дождаться реконструкции", - констатировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3180987
 
 
 Топ комментарии
 
фашисты - лучшие друзья и соратники коммунистов.
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Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу. Источник: https://censor.net.ua/n3180987
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Індексувати пенсії неможливо, бо нема грошей. Медиків звільняють... А на це у них гроші є. Хто вони після цього?
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І саму скулптуру потрібно демонтувати! В християнський Україні не місце істуканам!
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Християнство- не українська релігія. Це релігія євреїв, придумана ними щоб тримати гоїв у покорі.
Ти не знав?
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щоправда не завадило християнам у здійсненні погромів та геноциді євреїв як христопродавців ))
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Ой, так відгеноцидили, що зараз всією Україною правлять.
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Это самая актуальная и большая проблема в стране?
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Точно посланий снаряд... От і всі затрати.
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Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу. Источник: https://censor.net.ua/n3180987
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Індексувати пенсії неможливо, бо нема грошей. Медиків звільняють... А на це у них гроші є. Хто вони після цього?
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снести уродину за 5 секунд взрывом .... - мать ее...

Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович - Цензор.НЕТ 6798
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Декомунизация должна в головах пройти, в поведении, поступках...А то вроде люди новые, лица молодые...а всё по старому по советски делают.
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Так в чому проблема? Правове забезпечення теж є - закон про декомунізацію. Отже, немає просто політичної волі у ностальгуючих совкодрочерів.
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Есть меценаты, которые готовы.-доверительно делится Дробович сокровенным.Поручик Ржевский подключается к разговору: - Кстати, о птичках, видел вчера в зоопарке бегемота вот такая жопа и ни одного перышка!
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видите, фашисты при власти, как их корежит от советского знамени.
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фашисты - лучшие друзья и соратники коммунистов.
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Класичний фашист Мусоліні сидів в австрійській в'язниці як комуніст, комунізм і фашизм це одне і теж.
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Любу нормальну людину буде корьожити від символів сатанизму.
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...и вместо него нацепить "МакДональдс"?

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Цю тітку-капітулянтку взагалі треба повністю демонтувати
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Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович



меценаты ничего задаром так не делают..

взамен построят Ресторан РодинаМать в голове статуи
с видами на киев
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Эту уродину вообще надо снести!
Даже кацапы сносят подобные "произведения" больного на голову Ркацители.
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мне вообще не нравится эта уродливая мужиковатая баба и хотелось бы видеть как символ Киева и Украины прекрасную восхитительную украиночку …
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"меценати" недоговорюють:
мама з ножем - із чистого титану, і *********** вона, той ніж піднісши, у правильному напрямку - на моску
прибрати зі щита "калач" совковий, замінити тризубом, і буде вам декомунізація
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Да повести на щит бабы баннер "Хутин Пуйло". И герб скроет и Хутину намек.
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Если есть такая возможность (бабло+техника), то совдеповский герб надо было давно срезать и забыть. А от того, шо всякие Вятровичи и Дробовичи без толку верещат и на гавно исходят - Железной Бабище реклама, респект и уважуха:
"Величний герб СРСР гордовито сяє над столичним Київом наприкінці третього десятиріччя незалежності України"®
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