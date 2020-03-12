 Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович

"Есть неравнодушные граждане, которые готовы частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем. От предыдущего руководства Министерства культуры я получил согласие на все эти процессы, Владимир Бородянский только настаивал, что мы не можем просто срезать герб и все, а должна быть продумана концепция, что дальше (делать. - Ред.). Она должна быть проговорена. На такой стадии мы сейчас находимся", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все согласования и демонтаж символики будет непростым процессом и на них уйдет минимум год.

"Ну, и вторая часть - что взамен (советского герба на щите. - Ред.). Это не будет определять чиновник в кабинете, я бы хотел, чтобы это определяло общество", - добавил глава УИНП.

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Он отметил, что наиболее очевидным и логическим решением является замена коммунистической символики на Малый герб Украины - трезубец.

"Но я считаю, что кроме того, что эта статуя действительно выдающаяся, является важным памятником и одним из символов города, ее щит - это возможность. Если мы придумаем, как с ним работать, то это может быть хорошая туристическая достопримечательность, а также большой идеологический маркер. Надо продумать, это будет что-то постоянное, или что-то переменное, или интерактивное, будет включать или не будет включать современные технологии", - добавил Дробович.

По его мнению, все это может создать новые возможности как для города, так и для страны.

"И я бы очень хотел, чтобы мы, прежде чем принимать простые решения, все же посоветовались. В Украине очень много творческих людей, которые могут предложить хорошие решения, в частности, и по снятому гербу, и о том, что будет вместо него", - констатировал глава ведомства.

Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу.

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На уточняющий вопрос, может ли данный проект быть завершен уже в 2021 году, глава Института заявил, что очень бы этого хотел.

Касательно коммунистической символики на мосту имени Патона в Киеве, Дробович заявил, что говорил с представителями Киевской городской государственной администрации об этом, "даже об очень радикальных решениях, которые бесплатно готовы сделать неравнодушные граждане". "Но киевская власть говорит, что запланирована реконструкция моста Патона, во время которой и будут демонтированы эти символы. Поэтому можно сейчас потратить время и деньги, а можно дождаться реконструкции", - констатировал он.