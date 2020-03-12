 НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом, - Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.
"Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы", - сообщил он.
По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.
Вам треба було його переглянути, як тільки клоун зі своїм цирком прийшов до влади...
«Макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, снижение инфляции и стоимости заимствований. В валюте мы уже занимаем по самым низким ставкам в истории Украины, а в гривне - по почти вдвое более низким ставкам, чем весной прошлого года. Это означает, что нашей стране начинают верить», - заявил Гончарук.
нефиг было неадекватов выбирать
Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12· 15h
Ровно два дня тому об этом писал. Нате. Портнов - из за Доу Джонса. Золоте - из за нефти. Глаза путина конечно это коронавирус. Экономика в говне - это в мексике перец не уродил.