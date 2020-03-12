 НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом, - Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы", - сообщил он.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

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