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 Политика Украины, Экономика
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 НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом, - Смолий

Национальный банк Украины в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы", - сообщил он.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180985
 
 
 Топ комментарии
 
"НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом"
Вам треба було його переглянути, як тільки клоун зі своїм цирком прийшов до влади...
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А вот и удобная отмазка за крах экономики для ЗеДятлов.
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Петін кадр, робить все, що петя просить Зеленському назло.
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"НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом"
Вам треба було його переглянути, як тільки клоун зі своїм цирком прийшов до влади...
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Причем НБУ к ОВГЗ ?)))))) Их выпускает Минфин.
«Макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, снижение инфляции и стоимости заимствований. В валюте мы уже занимаем по самым низким ставкам в истории Украины, а в гривне - по почти вдвое более низким ставкам, чем весной прошлого года. Это означает, что нашей стране начинают верить», - заявил Гончарук.
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Прям таки они все независимы друг от друга...Записи в кабинете Гончарука...Все подельники и в коррупционной схеме. Банк мужа Маркаровой вырос в сотни раз.
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а что оставалось делать при таком зеленом управлении экономикой?МВФ денег не обещает до появления адекватности правителей.а деньги нужны ежедневно,в том числе для текущих расходов и для выплаты долгов.
нефиг было неадекватов выбирать
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Петін кадр, робить все, що петя просить Зеленському назло.
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Гонтарева вЛондоне прячется, а её подшефные Смолий, Рожкова и дальше рулят, грабят Украину. И кто же их назначил 6 лет назад?!
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Фамилия "зеленский" не поддается написанию?! НБУ пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом, - Смолий - Цензор.НЕТ 2998
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А вот и удобная отмазка за крах экономики для ЗеДятлов.
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ЗЕвірус більш негативно впливає на економіку України...
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Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12· 15h

Ровно два дня тому об этом писал. Нате. Портнов - из за Доу Джонса. Золоте - из за нефти. Глаза путина конечно это коронавирус. Экономика в говне - это в мексике перец не уродил.
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