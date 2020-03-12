 В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ в четверг.
"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер по борьбе (с коронавирусом. - Ред.)", - сказано в заявлении.
"Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого - сдерживание (распространения вируса. - Ред.)", - заявляет ВОЗ.
Кроме того, организация предлагает искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса.
"Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние (вируса. - Ред.). У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", - говорится в заявлении организации.
Ранее в четверг ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года.
а горилка это придумала сотона, в пику Зевсу, или кто там щас у нас?
контролируйте лучше
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Вони себе не контролюють
Более того - станет гораздо лучше.
Тот случай, когда полезнее жевать бургер и сушить сухари.
(хотя кто же их посадит? - они же как памятник)
controllable - If something is controllable you are able to control or influence it.
Нагадало: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
А правду ніхто не скаже, поки мор не викосить тьму людства. А правда на сьогоднішній день така. Китай (чи хтось інший, хто хотів підставити Китай) запустив сильну заразу, що не реагує на антибіотик, сильно мутує і вбиває імунітет людини за принципом схожим на ВІЛ.
І що саме страшне і огидне, що все це не стихійне лихо, а рукотовний злочин проти людства, за який ніхто не відповість. Ось в такому світі ми живемо