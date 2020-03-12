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 Общество, Здоровье
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 В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса

ВОЗ призывает страны мира не прекращать меры сдерживания коронавируса нового типа (COVID-19), так как его возможно сдержать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ в четверг.

"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер по борьбе (с коронавирусом. - Ред.)", - сказано в заявлении. 

"Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого - сдерживание (распространения вируса. - Ред.)", - заявляет ВОЗ.

Кроме того, организация предлагает искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса.

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"Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние (вируса. - Ред.). У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", - говорится в заявлении организации.

Ранее в четверг ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180984
 
 
 Топ комментарии
 
к июню? может прекратиться к июню??? ого...та ну на фиг!
контролируйте лучше
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не панікуйте, все під контро...........................
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В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса
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Вони себе не контролюють В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 7861
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Контролируемая пандемия, ну надо же...Горилка тоже вроде как жидкий хлеб, но её так никто не называет.
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то за пиво грят такое(хррр-пп, кхэээээ(звук из Маски - Шоу)),
а горилка это придумала сотона, в пику Зевсу, или кто там щас у нас?
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Пиво то вроде жидкое масло. В общем лучше всего кушать бутерброды)))
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Правильно сказати -«стримувана». А ось «контрольована» дійсно не клеїться зі словом «пандемія»((((
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к июню? может прекратиться к июню??? ого...та ну на фиг!
контролируйте лучше
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В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса
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Вони себе не контролюють В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 7861
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ВОЗ можно перестрелять и ничего не изменится.
Более того - станет гораздо лучше.
Тот случай, когда полезнее жевать бургер и сушить сухари.
(хотя кто же их посадит? - они же как памятник)
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Доки читав новину, від корони померло 10 людей.
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Говорят в Украине 400-500 тыс. смертей ожидается.
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"This is a controllable pandemic."

controllable - If something is controllable you are able to control or influence it.

Нагадало: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
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ВООЗ буде до останнього виконувати роль статиста і рахувати кількість трупів на цвинтарах.

А правду ніхто не скаже, поки мор не викосить тьму людства. А правда на сьогоднішній день така. Китай (чи хтось інший, хто хотів підставити Китай) запустив сильну заразу, що не реагує на антибіотик, сильно мутує і вбиває імунітет людини за принципом схожим на ВІЛ.

І що саме страшне і огидне, що все це не стихійне лихо, а рукотовний злочин проти людства, за який ніхто не відповість. Ось в такому світі ми живемо
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Так ніхто і не визнає провину, уявляєте суму можливих позовів?
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