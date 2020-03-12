 ПЦУ на период карантина рекомендует ограничиться поклонами перед святынями, без поцелуев, а для причастия использовать одноразовые стаканы

"В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.

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Также рекомендуется не переносить святыни с места их постоянного хранения.

"При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", - подчеркивается в сообщении.

Церковь советует верующим оставаться дома, если у них есть признаки болезни или обоснованные основания для отнесения себя к группе риска.

Верующих призывают соблюдать правила личной гигиены и использовать эффективные средства дезинфекции.

"В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирования реальной опасности, так и впадения в панику", - сказано в заявлении.

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Обнародование общецерковного документа с рекомендациями ожидается после заседания Священного Синода ПЦУ на следующей неделе.