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 Общество
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 ПЦУ на период карантина рекомендует ограничиться поклонами перед святынями, без поцелуев, а для причастия использовать одноразовые стаканы

Православная церковь Украины (ПЦУ) рекомендовала поместным церквям предпринять ряд мер безопасности для противодействия распространению коронавируса Covid-19.

"В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.

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Также рекомендуется не переносить святыни с места их постоянного хранения.

"При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", - подчеркивается в сообщении.

Церковь советует верующим оставаться дома, если у них есть признаки болезни или обоснованные основания для отнесения себя к группе риска.

Верующих призывают соблюдать правила личной гигиены и использовать эффективные средства дезинфекции.

"В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирования реальной опасности, так и впадения в панику", - сказано в заявлении.

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Обнародование общецерковного документа с рекомендациями ожидается после заседания Священного Синода ПЦУ на следующей неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3180983
 
 
 Топ комментарии
 
Что, не так уж и важна та религия как оказалось?)))
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на Бога надейся - а сам не плошай! ))) - классика...(береженого и Бог бережет! - оттуда же))))
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Та да. Бог кожному дав мозок.
А от як хто ним користується, то вже інша справа.
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Что, не так уж и важна та религия как оказалось?)))
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Во-во, у меня так коллега в Донецке в 14м помогал кому-то там хоронить родственника. Сначала всё чинно-мирно, родственники убитые горем, на лицах печаль, попик благообразный. А в середине речуги начался обстрел и тогда уж стало не до сантиментов, ещё бы, эдакое на башкой туда-сюда свистит. Попик крикнул Аминь! и рванул к своей машине, родственники на землю попадали, один из копачей юркнул в яму со свежезапиханным гробом. Вот такие они, эти китайские церемонии.
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Та в окопах, під обстрілом, практично всі зразу вірують у Господа.
Може ото й обряд хрищення туди перенести.
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А как же, но только если в тот окоп прилетает снаряд, то становится некогда все эти евхристии, катахрезы и прочие церемонии проводить.
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«Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.
Источник: https://censor.net.ua/n3180983»
Що не так було сказано?
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А який там зв'язок, з Вашим текстом, і цим?
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Очень простой. В случае необходимости форма отступает перед содержанием. Что мы и видим.
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А само причастие как, все так же одной ложкой на всех? Митрополит ПЦУ Димитрий Рудюк написал у себя в фейбуке, что отменять или как-либо ограничивать таинство причастия нельзя даже на фоне эпидемии коронавируса.

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как "свячэна вода" взаимодействует с вирусом? кто кого в этой схватке вбыває наповал? пора бы "верующим" методичку кинуть и по правилам пользования такою в борьбе с пошестю.
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на Бога надейся - а сам не плошай! ))) - классика...(береженого и Бог бережет! - оттуда же))))
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Та да. Бог кожному дав мозок.
А от як хто ним користується, то вже інша справа.
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поменять поцелуи на более усердное битие челом об бетон
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Цікава думка церковних їєрархів, в Бога є мобільник і електрона пошта?
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не Богох*льствуйте !))) (слово то какое)))))) ужас))))
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Проклятые безбожники.Прихожанам УПЦ (МП) на Пасху христосаться тоекратным поцелуем взасос в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.А кто откажется целоваться-того предать анафеме и отлучить от церкви весь его паскудный род,ибо они не любят Путена бога.
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З.Ы.
Батюшку можно целовать в живот,как завещал великий Пу.
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Може дзвонами вірус налякати?
Людей хтось примушує відвідувати храми під час епідемії?
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