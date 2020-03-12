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Все про:Институт нацпамяти (234) НКВД (82) реконструкция (176) СС Галичина (29) Дробович (24)

 Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что пока не будет инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения военной формы тоталитарных режимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он  сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет. Я веду сейчас неформальные коммуникации с представителями военно-реконструкторских клубов. Пока с большинством мы решили, что нельзя ходить в форме всевозможных красноармейцев, СС-совцев во время публичных официальных мероприятий, захоронений и т.д., но сейчас это делается. Мы провели закрытые консультации и договариваемся, что будет джентльменское соглашение этого не делать", - сказал Дробович.

По его словам, не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", так как это надругательство над памятью жертв тоталитарных режимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович

"Думаю, мы также выпустим методические рекомендации. Если это джентльменское соглашение сработает и люди будут уважать память погибших от этих тоталитарных режимов, тогда в законодательной инициативе не будет необходимости", - добавил Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/n3180978
 
   
 Топ комментарии
 
Я б записався в СС Галичина хоча б тому, що вони знищували кацапську мерзоту, в тому числі НКВС.
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Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 7403Вот этих товарищей пора к стенке поставить и по законам военного времени шлепнуть
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Скажіть фую що СС "Галичина" це вермахт.
За рішенням Нюрнбергского трибуналу Waffen, тобто есть армейскі частини, не подлягають засудженню. Ні ОУН, ні УПА не засуджені Нюрнбергским трибуналом! Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 8518
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Я б записався в СС Галичина хоча б тому, що вони знищували кацапську мерзоту, в тому числі НКВС.
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Форми дивізії Галичина, це форма в якій українці боролись за свою свободу і незалежність і вона була, є і буде на всіх святкуваннях, незалежно від того подобається це якимось євреям чи не подобається!
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тогда тебе нюрнбергский трибунал и виселица.
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Чого б це, Нюрнбергський трибунал виправдав ваффен -сс .
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засудив. все одно на гілляку. сс-поганий вибір.
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Щас его в ватники запишут.
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просто посоветуют не трогать Галичину
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Він чесно намагається розірвати жопу на два стільці, може щось і вийде.
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А в этом проблема? У придурка нет более важных дел? Дома в чем угодно, а вылезет на улицу в "мундире" получит звёзды. Вчсе просто.
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Да ну?! А в воюющей в 21м веке за независимость стране можно быть депутатом-коллаборантом и ездить на поклон за инструкциями в гости к врагу?
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О, нарешті бомбануло совкову консерву.
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кто-то ходить/пока не будет/ Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 7403Вот этих товарищей пора к стенке поставить и по законам военного времени шлепнуть
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Це ІСТОРІЯ боротьби за ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ.
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Скажіть фую що СС "Галичина" це вермахт.
За рішенням Нюрнбергского трибуналу Waffen, тобто есть армейскі частини, не подлягають засудженню. Ні ОУН, ні УПА не засуджені Нюрнбергским трибуналом! Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 8518
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Ваффен це не вермахт, це бойові частини СС, в них навіть командування було різним.
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Мова про те, що « Галичина» не підлягала Нюрбергському Трибуналу.
А тим паче, сьогодні Дворковичу.
Який зараз порівняв НКВДистів, вбивць МІЛЬЙОНІВ українців у мирні, часи з армійськими формуваннями, що воювали з цими НКВДистами.
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Це лише функціонери.
Головними організаторами голоду в Україні були:
Іосіф Віссаріоновічь Сталін, і
Павєл Пєтровіч Постишєв.

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Мендель? Щось, наче, знайоме.... Десь я нещодавно чув вже це слово... То не захистниця бубочки таке прізвище має?
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(нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») - а Divisionen (bei) der SS (дивизии при СС)
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Не создавайте путаницу - Дивизия Галичина не являлась частью Вермахта, туда принимали только немцев, Галичина также не являлась прямым формированием SS, туда принимали исключительно идейных арийцев, прошедших проверку и подготовку. Эти ограничения не касались формирований Der SS, поэтому дивизия получила название - der SS, которое впрочем, давали всем иностраным формированиям, воевавшим на стороне Вермахта, но не являвшихся частями SS, приказы о создании которых выдавались лично рейхсфюрером SS. Поскольку таких документов не было и нет, дивизию признали общевойсковым формированием, а сам рейхсфюрер SS Гиммлер о инициативах Кубийовича, создавшего дивизию, даже понятия не имел.
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Россия сейчас - точная копия Германии 30-х годов. Володин честно предупреждает, что тех, кто не поддержит поправки фюрера, возьмут на карандаш, чтобы впоследствии отправить в концлагерь. Пора уже прописать в Констатации возглас "Хайль" при упоминании фамилии Путин.
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Тут одна сусідня держава всю тоталітарну символіку просто обожнює. А власовський прапор став символом держави... Весь цей квартал зроблений з совкового гівна.
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Всё правильно сказал.
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Вот сидит такой Антон,говорит что попало,а мы все ему за это платим,и таких Антонов развелось в клоунарнике сотни.
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23я школа і я повинен знати як «корів доїти»! Маруся, веселе ти дитя передмість!
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Я також але ближче до центру! 23я російськомовна школа була?)
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А, на Зеленій. Окі-докі. Будь чемною дівчинкою.
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Ну если такой прокацапский удод возглавляет институт национальной памяти Украины -то это полная жопа
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А яким законом заборонена форма СС Галичина?
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Скажем так, кацапы фото с формой СС Галичина с похорон на ЗУ регулярно постят, в том числе на западные паблики. Это не полезно, нужно оставить ее для мероприятий по исторической реконструкции, а если на похороны то на похоронах вообще-то фоткаться это показушничество.
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Та не прийнято у нас ходити на поховання у формі Галичини, так що невідомо,звідки ті фото зроблені.
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Примеров достаточно, я не осуждаю, это часть нашей истории, но не хочу давать кацапам снаряды для информ войны.
Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 4626
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Ага. Десь вже чули: «Что Путін, что Порошенко - оба врагі Украіни !»
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В 21-ом веке люди свободно ходят в рясах, хиджабах и с пейсами, не менее заляпанных кровью жертв. И законами это не запретишь!
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в одностроях дівізії "Галичина" не можна, а в кіпах - так?
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В Штатах можно в форме наци ходить да ещё и с люгером в кармане и их жиды молчат в тряпочку, а тут вот такие говорящие дробовичи сами в войсках не служившие свой гнилой тот роскрывают от имени жидобольшевицкой прокацапленой власти которое уставшее быдло себе на голову навыбирало . Это лечится только кровью.
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Галичина , это наша гордость и герои , поэтому в чем они ходят не твое дело . А вот НКВД . это форма захватчиков . Антон =ган!он ?
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А в форме советской окупационной армии можно выступать?
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"Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович" - ещё надо запретить ходить с бородами в чёрных шляпах.


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Єврею дуже бажається, щоб ми забули, хто в одностроях ЧК, ГПУ та НКВД вбив 10 мільйонів українців. Не вийде.
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Вражина, ще одна вражина подала голос.
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Форма зеленого клована не заборонена- 73%.
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Не потрібно жодних оправдань.Служити в СС "Галичина" для Українців було великою відповідальністю і честю. Загроза повернення московсько-більшовицького режиму в Галичину змусило десятки тисяч українців чергами вистоювати, щоб туди записатися. Мої односельчани, очевидці розповідали, що на березі Прута біля Коломиї, тисячі хлопців днювали і ночували, чекаючи черги. Нажаль, з більш ніж 30 тис. бажаючих рекрутували лише кожного третього. Не потрібно жодних оправдань - галичани тоді як ніхто розуміли, що у тій війні мала би перемогти Німеччина, і нині жиди з кацапами не розпинали би нашу Україну.
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Те,що цей поц прирівнює катів нквд до солдатів-дивізійників-багато про що каже.
Втім,про погляди цього панка було відомо ще до призначення.
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