 Нацкорпус: Мы пришли на презентацию платформы, которую организовал ватник Сивохо, а он сбежал

Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, представители Нацкорпуса, ветеран "Азова", сегодня пришли на презентацию так называемой "Национальной платформы примирения и единства", организованной ватником и приспособленцем Сергеем Сивохо. Сивохо сбежал", - сообщила пресс-служба Нацкорпуса.
"Мы ставили вопрос, почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом"? Почему он ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину? Почему полезный идиот Сивохо тиражирует темники Кремля, разжигая настоящий гражданский конфликт и играя на руку Путина? Почему форум диалога возглавляет человек, который поддерживал Януковича и выступала на корпоративах в Москве, когда мы воевали с русскими войсками на Донбассе? Почему на форум власть приглашает сепарських холуев, а не ветеранов из Донбасса, которые защищали Украину с оружием в руках?", - добавили в организации.
Нацкорпус выразил убеждение, что "в Украине не гражданская война, а война с российским агрессором, наш враг не Донбасс, наш враг - Путин".
"На Донбассе - такие же украинцы, с которыми нам нечего делить. Война закончится, когда последний российский солдат покинет территорию Украины. Нет - капитуляции! Слава Украине!" - добавили в Нацкорпусе.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.
Бачу профіт для Зєлєнского і Авакова.А для українців що з цього шоу ?
Дрібниця, але приємно)))
Корреспондент.net
Зеленое шоу удалось. Засрали весь інформ-простір.
"Розвод під назвою "Розведення в Золотому.Часть 2".
(Щоб дійсно мотивовані не прийшли,то мусора цих припахали).
Чому так? Тому шо мусора дали цьому відбутись.
Якби прийшли б мотивовані ,то там вже автобуси НГУшників стирчали б.
І люди попросту туди не зайшли б.
Їх покрутили б на вході.
Где требования к Зеленскому, которьій и назначил Сивоху?
Без Зе сидело бьі оно с Лиге смеха дальше.
пусть "прримиряет"...Мона и на бочке с порохом "забросить"...
Нафига такие затраты))))
До последнего блокпоста, а дальше хай пешком идет)))
Мои варианты надежнее!
))
Ззаду дві чергі дати- Ви ще його не наздожинете............
Не кажу про щось важче))))))
А можна трохи детальніше про фінансування цієї недешевої "платформи"?
Починаючи з піару не один місяць і закінчую сьогоднішнім шабашем?
З власної кишені алконавта?
Кто разрешил доступ к обмену и там жрать за пленных.....
-главный осел страны
Почему не арестован сивоха он нарушил мовный закон Украины и пропаганда агрессора Украины.
Доповідач "команди Сівохо" говорить, що відповідальність за конфлікт лежить на елітах України та Донбасу.
Якого Донбасу?
Це регіон України. Це треш. А ще вони ставлять знак рівності між руським миром агрессии та українізацією.
Це схоже на спробу запустити громвійну.
21 хв ·
Ветерани полку Азов штовхнули агента москви й зірвали пропагандистську акцію спрямовану на деморалізацію запілля наших військ на Донбасі.
15 ветеранів були арештовані.
Агенту москви наданана допомога.
Незабаром почнуть притягати до кримінальної відповідальності оперативників СБУ, якщо ті спробують зловити когось з московських шпигунів.
Ватний Клоун. Що воно меле?
Вони хочуть війни: ------Сивохо відреагував на напад під час презентації
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
Чи хтось вірить, що Сивуха сама себе до РНБО України призначила радником ?
Мало стусанів ця курва отримала ... мало
Чуда нє будєт!
"Сергей Сивохо ищет национальное примерение".
Холст, масло. 2020 год.