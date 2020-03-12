 За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию в Харькове, где не закрыли на карантин школы.
Ляшко объяснил, что оперативный штаб при Минздраве будет обрабатывать информацию от центральных и местных исполнительных органов о выполнении карантина.
"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - сказал он.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус. Глава местной ОГА Алексей Кучер призывает его выполнить постановление Кабмина - и закрыть школы.
Это они (перед этим выступал какой-то зам.министра МВД) пугают Киевлян, чтобы, не дай боже, не собрались под ВР и не "провалили" голосование "Земельных Законов".....
Вы думаете они за нас переживают?????????
Його навіть судити не можна((
может так дойдёт
До 5 лет.
Не пойдет.Подойдет!
Надо чтобьі ВР инициировала следующее: заболел человек коронавирусом - главсанврач Ляшко несет адмимистративную ответственность. Пошла епидемия - главсанврач Ляшко несет уголовную ответственность. Не дай бог кто-то от коронавируса умер - главсанврач Ляшко самостоятельно вьібирает метод своей казни.
Тогда язьік етот гей прикусит.