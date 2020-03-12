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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (242) Харьков (4613) Ляшко Виктор (50)

 За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове

За невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию в Харькове, где не закрыли на карантин школы.

Ляшко объяснил, что оперативный штаб при Минздраве будет обрабатывать информацию от центральных и местных исполнительных органов о выполнении карантина.

"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус. Глава местной ОГА Алексей Кучер призывает его выполнить постановление Кабмина - и закрыть школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3180973
 
 
 Топ комментарии
 
В Харькове свой президент!!! И никто ему не указ!!!!!!
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Ляшко, интересно, а ты сможешь вообще Кернеса в Харькове арестовать.. или сам себя так ободряешь?
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Цьому крисаку недобитому все сходить з рук- жодна влада йому не указ! Переживе всіх президентів і коронавіруси- вічний жид!
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Ляшко, интересно, а ты сможешь вообще Кернеса в Харькове арестовать.. или сам себя так ободряешь?
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Речь идет не о Кернсе и не о Харькове))))
Это они (перед этим выступал какой-то зам.министра МВД) пугают Киевлян, чтобы, не дай боже, не собрались под ВР и не "провалили" голосование "Земельных Законов".....
Вы думаете они за нас переживают?????????
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киевлян не запугаешь... но щас именно.. он наехал на харьковчан, а они имеют мэра в законе
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На яких підставах якийсь там Ляшко обмежує ПРАВА громадян України? Де воєнний стан?
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тут взагалі білі юридичні плями з цим карантином, чи він воєнний чи ні... чи статус воєнного лікаря Ляшка в СНБО є, чи ні...
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А взагалі той Ляшко служив, він військовозобов'язаний, він взагалі медик, мав медичну практику?
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В Харькове свой президент!!! И никто ему не указ!!!!!!
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шоколадного кернеса навряд чи зацеплять
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Бо Він хворенький(((
Його навіть судити не можна((
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Що ти, зедебіл, можеш ще написати, коли у тебе мізків немає?
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32512 посадок и вирус пабежден - китайцы лохи....
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Цьому крисаку недобитому все сходить з рук- жодна влада йому не указ! Переживе всіх президентів і коронавіруси- вічний жид!
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та дайте просто этому Гепе пиз....!
может так дойдёт За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове - Цензор.НЕТ 3733
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Тээкс. Статья 137 Уголовного кодекса Украины ...устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей.
До 5 лет.
Не пойдет. Подойдет!
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Да гепа это государство в государстве,а мы харьковчане у него как крепостные,меняются президенты,политические системы и только гепа всё доит и доит Харьков!
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но кто-то же в Харькове его выбирает и этих людей много?, я думаю...
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17 гривен штрафа выпишут для отмазки, вот и все наказание
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За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко ххххххххххххххххххх

Надо чтобьі ВР инициировала следующее: заболел человек коронавирусом - главсанврач Ляшко несет адмимистративную ответственность. Пошла епидемия - главсанврач Ляшко несет уголовную ответственность. Не дай бог кто-то от коронавируса умер - главсанврач Ляшко самостоятельно вьібирает метод своей казни.

Тогда язьік етот гей прикусит.
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Сівухе вже оголосили підозру за організацію масових заходів під час карантину?
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Уголовная ??? а какая статья про короновирус в УК Украины ... В УК Української РСР там с 108 статья была про сифилис
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Вірус буде вдячний гепі. Підлота і тут рішив показати , що він ватний хазяїн у своїй волості. Але ж діти, але ж пандемія! Ще не зрозуміло, що прийшли до нас два чорних лебеді?! Скиньте вже свого пуйловатого князька, харків'яни.
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