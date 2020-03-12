 В Северодонецке решением политсовета Оппоблока отозваны 16 депутатов, - СМИ

Соответствующее решение вынес политсовет партии 10 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на сайт "Правда". "Сообщается, что территориальная избирательная комиссия на заседании 11 марта прекратила полномочия всех депутатов "оппоблоковцев" в горсовете, а это так называемая группа Игоря Буткова, которая фигурирует в самых крупных коррупционных скандалах вокруг города, и 4 года блокировала работу мера города, чем довела Северодонецк до изнеможения", - пишут журналисты.

"Руководство ОБ очистило городской совет Северодонецка от предателей и перебежчиков и на данную минуту в городе нет ни одного депутата от партии "Оппозиционный блок". Речь идет об убийцах, коррупционерах и ворах. Эта группа почти 5 лет грабила город. Безусловно с такой командой у ОБ не было бы ни одного шанса на ближайших выборах. Поэтому, чистка логична и вполне оправдана. Однако, данное событие является беспрецедентным, так как в Украине еще ни одна громада не смогла добиться отзыва такого количества депутатов", - считает местный журналист Олег Мельничук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Среди тех, кто потеряет мандат, по информации СМИ, - Денис Анпилогов, Елена Буткова, Андрей Высочин, Роман Водяник, Сергей Войтенко, Андрей Гавриленко, Юрий Кузьминов, Сергей Куница, Евгений Лагунов, Ольга Мартыненко, Геннадий Мезенцев, Виктор Пилипенко, Анна Чмырева, Людмила Шатрова, Дмитрий Шерстюк. "Также в числе отозванных - скандальный депутат Игорь Бутков. Его связывают с убийством главы фракции БПП Северодонецкого городского совета Сергея Самарского. Также в СМИ опубликованы документы, разоблачающие преступную схему по выводу Бутковым десятков миллионов гривен из бюджета Северодонецка", - пишут СМИ. По фактам нарушений законов, незаконного захвата власти, коррупции и присвоения государственных средств депутатами Северодонецкого горсовета возбуждено порядка 60 уголовных дел. Также в Верховной раде зарегистрирован проект решения о проведении внеочередных перевыборов в Северодонецке. Он прошел профильную комиссию и в ближайшее время будет вынесен на голосование. Напомним, процедура отзыва местных депутатов и сбор подписей горожан стартовала в начале 2020 года в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.



