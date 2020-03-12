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 Политика Украины
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Все про:Данилов (100) СНБО (3392) Сивохо (28)

 Сивохо не уполномочен официально представлять позицию СНБО, но произошедшее с ним является недопустимым, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отмечает, что его советник по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию ведомства, при этом называет произошедшее с ним на презентации Национальной платформы примирения и единства недопустимым.

Об этом Данилов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возможность донесения своей позиции по самым сложным и самых проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются  аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!" - заявил секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

"Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - то ли по ситуации на временно оккупированных территориях, то ли вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других. В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому является совершенно рабочей ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - заявил Данилов.

Сивохо не уполномочен официально представлять позицию СНБО, но произошедшее с ним является недопустимым, - Данилов 01

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/n3180969
 
 
 Топ комментарии
 
Недопустимо, когда предатель на свободе.
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никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам

А помещение и аппаратуру он арендовал на свои кровные или за счёт СНБО ?
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Щось ти Данилов не договорюєш. Сивуха каже, що "Национальная платформа примирения и единства - это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы". https://censor.net.ua/video_news/3180940/konflikt_ne_tolko_na_donbasse_yantarnaya_respublika_na_volyni_granitnaya_v_jitomirskoyi_oblasti_est

Підкреслюю "государственные"!
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Оодного поля ягоды.что сивухо, что защитник его ,,,
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Данилов таке саме мерзотне ватне ....., як і Сивохо.
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После всего этого пан Данилов обязан послать смачно нфуй этого вечно вмазаного советника.
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Сивохо, для того чтобы понять и прочувствовать настолько острое решение, есть только один путь- надо через это пройти. С какого буя, с каким, сс#ко, опытом участия, ты, говорящая зе-голова ,что-то преподносишь, как национальную платформу. Что ты, корпоративщик, об этом можешь знать....
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Данилов или Вы украинец или наемник путина хла с Луганска.
Наверно все таки агент кремля... а как Вы отстаивали Луганск от кавказкой мафии в 90 с автоматом лично, а теперь ложитесь под мафию путина хла.
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ЧТО НЕ ДОПУСТИМО ?????? ЧТО -ЭТОТ МЕШОК С ДЕРЬМОМ ТОПИТ ЗА гитлера-путлера ?????????
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Все хороводы водят, вокруг да около!людей проверяют на реакцию! Гады сепарские!
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Сівохо - це представник не стільки Зе, а, скоріше, представник союзника слуг уродів зажопів в РНБО. Сівохо - мервечуківський кадр.
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не хер клоуна ставить решать вопросы государства, тем более -неофициального помощника.
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"...водночас називає подію, яка сталася з ним на презентації Національної платформи примирення і єдності, неприпустимою." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180969

Згоден на 100%. Його треба було там інвалідом зробити.
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Поназначали ватников, сепаров и долб#йбов на должности, вот и имеете! А с сивохо, тут как в рекламе с кофе: три в одном...
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