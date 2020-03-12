 Сивохо не уполномочен официально представлять позицию СНБО, но произошедшее с ним является недопустимым, - Данилов

Об этом Данилов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возможность донесения своей позиции по самым сложным и самых проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!" - заявил секретарь СНБО.

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"Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - то ли по ситуации на временно оккупированных территориях, то ли вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других. В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому является совершенно рабочей ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - заявил Данилов.

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.