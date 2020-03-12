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Все про:видеофиксация (101) нарушения (781) ПДД (349)

 Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса. ФОТОрепортаж + КАРТА

С сегодняшнего дня в столице заработало 20 камер, еще 30 будут установлены в Киевской области до 1 мая. Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 12 марта, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что запуск Аналитического центра безопасности дорожного движения - это финальный шаг к введению автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в стране.

"Сейчас на часах только 10:50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушение дорожного движения в Киеве. И это работают только 20 первых камер", - сказал Аваков.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 01

Министр привел ужасающую статистику - за 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 000 человек и почти 1 264 000 граждан получили травмы.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 02

"Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения - смертность снизилась на 1000 жизней в год. Это не просто цифры в отчете - это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов о необходимости этой программы не нужно", - добавил Аваков.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 03

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что введение автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в Украине крайне важно потому, что по статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 04

"На сегодняшний день установлено 20 камер в Киеве. До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать не где-то, а в местах, где по статистике, погибало и травмировались в ДТП больше всего наших граждан", - сказал Геращенко.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 05

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что статистика смертности на украинских дорогах ужасна.

"Ситуация на наших дорогах - это фактически война внутри страны. Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране ", - сказал Зеленский.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 06

Система автоматической фотовидеофиксации - это не просто камеры, установленные на столбе над дорогой, а сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения квалифицированных операторов рабочих станций.

"МВД в этой программе - "мозг" системы. То есть мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения. Тогда, как приобретение, установку и обслуживание камер осуществляют: в городах - местные власти на дорогах государственного значения - Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор)", - отметил министр внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

В свою очередь, первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как будет осуществляться контроль дорожного движения и что ожидает нарушителей.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 07

"Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствие номерного знака к марке и модели ТС. Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с неподходящими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами. Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив  - этого достаточно для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которое печатает постановление и отправляет адресату. Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, но и посмотреть в электронном кабинете водителя", - рассказал Алексей Билошицкий.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 08

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что одним из главных вопросов является информирование гражданина о факте совершения нарушения. Такая информация должна быть удобной, быстрой и доступной.

"Сейчас у нас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения - через электронный кабинет водителя - e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД mvs.gov.ua. В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде", - сказал Гончаров.

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 09

Адреса установленных камер фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве:

- ул. Олены Телиги, 39

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

- Улица Братиславская, 18

- Чоколовский бульвар, 24

- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)

- Броварской проспект (м. Левобережная)

- Броварской проспект / ул. Строителей

- Южный мост (в направлении левого берега)

- Южный мост (в направлении правого берега)

- Проспект Героев Сталинграда, 25

- Проспект Владимира Маяковского, 56

- Проспект Владимира Маяковского, 65

- бульвар Дружбы народов, 27

- бульвар Дружбы народов, 36

- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

- Харьковская площадь / проспект Бажана

Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса 10

Источник: https://censor.net.ua/n3180968
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, лечите авакова.
У него дежавю.
Он одно и то же трындит с завидной регулярностью уже три года.
Человек переутомился!
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северный и южный мосты, а также броварской проспект сцуко в штиль там же никто не идет меньше 80, там некуда ни свернуть ни парковаться, накера же их трогать
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якщо їздити по правилах - скрізь будуть жахливі затори, тому влада спочатку радіє камерам, а потім буде думати що робити з заторами і буде дозволяти їздити по місту до 100км на годину, бо інакше ніяк не вирулиш з поточної кількості доріг і автотранспорту, поки 20 років будуть будуватись естакади і нові мости! Аваков дурачок, думає накосити бабла, а потім з заторами хтось інший буде розбиратись! Державний дебілізм ім.Авакова! Потрібно не штрафувати а аналізувати і піднімати швидкісні обмеження по місту, щоб якось справитись з заторами! Якщо за півдня 35 тис. порушень, то це означає що Правила дорожного руху можна викинути в смітник, бо по ним в місті їздити неможливо і не штрафувати потрібно а міняти правила!
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Совет форумчанПравила форума
 
якщо їздити по правилах - скрізь будуть жахливі затори, тому влада спочатку радіє камерам, а потім буде думати що робити з заторами і буде дозволяти їздити по місту до 100км на годину, бо інакше ніяк не вирулиш з поточної кількості доріг і автотранспорту, поки 20 років будуть будуватись естакади і нові мости! Аваков дурачок, думає накосити бабла, а потім з заторами хтось інший буде розбиратись! Державний дебілізм ім.Авакова! Потрібно не штрафувати а аналізувати і піднімати швидкісні обмеження по місту, щоб якось справитись з заторами! Якщо за півдня 35 тис. порушень, то це означає що Правила дорожного руху можна викинути в смітник, бо по ним в місті їздити неможливо і не штрафувати потрібно а міняти правила!
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а я згоден, якщо 35 тисіч порушень за пів дня і це тільки у місті з дикими пробками, то або правила на смітник або патрульну поліцію на смітник якщо вона не бачить 70 тися порушень за добу!)) в одному локальному місці
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а ДТП - это всегда нарушение ПДД???.... там нарушений от того что родился дыбилом до состояния дорогог..... и продажа прав....
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Началось! Стрижка Оленей любителей скорости и проезда на красный ждут сюрпризы... Ещё бы ставили камеры на полосе общественного транспорта...
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Зебилы, лечите авакова.
У него дежавю.
Он одно и то же трындит с завидной регулярностью уже три года.
Человек переутомился!
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От тепер потечуть ріки бабла у кишеню собакова!!!
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северный и южный мосты, а также броварской проспект ***** в штиль там же никто не идет меньше 80, там некуда ни свернуть ни парковаться, накера же их трогать
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Если на летний сезон (май-октябрь) на них будут поднимать ограничение по скорости до 80 км/ч, то пусть стоят камеры, а если нет, - то дебилизм чистой воды.
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Сначала пускай докажут, кто сидел за рулём авто в момент нарушения, а без остановки авто после нарушения постановление о штрафе незаконно. Суды будут завалены под "завязку" такими делами.
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А НеЛох на бомжа похож.... Приперся небритым..... Видно хорошо по "дяде Гере" проходится.
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Интересно как ето повлияет на пьяных за рулем и чиновников которые нарушают срали на ваши камеры, потому что по одному звонку все записи удаляются из базы?
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Мене хвилює тільки доля бабла яке потече ріками від цього нововведення собакова. А доля буде мабуть така сама як і доля бабла яке потекло ріками від впровадження у вартість палива для автомобілів податку на дороги - паливо подорожчало купляти його стали не менше а дороги стали ще гіршими!!!
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Хм, забавно, никто не написал: "Всё, теперь буду стараться ездить по правилам"
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ти в армії служив? нє? не знаєш. що значить жити по Уставу?
якби служив, то знав би, уставщина гірше дідовщини
якщо не служив - піди добровольцем по контракту і спробуй пожити суворо по Статуту
тебе або швидко приб'ють або сам ласти зклеїш
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Каким правилам 50км/ч и разметка нарисованная дурдомовцем когда после перекрестка можно лоб в лоб встретится. Напомню что если транспортное средство движется 40 его можно даже обгонять через двойную сплошную, а у нас на мосту и на набережных 50 аахахахаххааххаха
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У нас эта система давно работает. Даже мне пришло извещение о нарушении. Заплатил, и больше не нарушаю.
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В Германии система тоже работает нормально. А всяким оленям, которые любят порассуждать типа "а ты меня за руку поймал?", давно права поотбирали и наштрафовали так, что гонор попритих очень быстро.
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Зелька,выдумщик,если смертность на дорогах после установки этих армянских камер не уменьшится,ты готов пойти воевать на Донбасс рядовым до конца жизни?
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Эдик, ты думаешь, Зеленский читает Цензор?
Но даже если если и читает, то ты хоть свое мыло оставь, чтоб Зеленский смог тебе ответить
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Читает,знаю на 100 процентов.Ваши трусливенькие угрозы просто нелепы,найти меня,если зелька захочет,ему не составит труда.
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прощайте рейтинги, и авакова тоже зацепит... нарід не для того голосовал чтобы платежки платить )
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Сейчас 10% вымрут от хреновируса, мы знаем как вы заботитесь. У государства не осталось источников дохода кроме штрафов и налогов.
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Статистика смертности на наших дорогах ужасная потому что у нас нет дорог. Нужно не скорость ограничивать, а строить нормальные дороги, где встречные потоки будут разделены, где для обгона не надо будет выезжать на встречку, где будут нормальные развязки... В Германии нет ограничения скорости на автобанах и ничего, просто там инфраструктура нормальная, а нас отсутствие инфраструктуры пытаются компенсировать карательными мерами
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Не знаю, в той же Греции дороги тоже не супер, но все ездят аккуратно, без истерик и "мне нужнее всех" с пренебрежением к пешеходам и велосипедистам, как в Украине.
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Что и требовалось доказать, решили просто бабла срубить, поставили камеры на дорогах на которых как раз можно ехать!

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- Улица Братиславская, 18
- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект (м. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Бажана

Дороги на которых 95% авто, и даже фуры, едут больше не то что 50, а и больше 70, а чаще всего на них средняя скорость потока 90-100.
Вопросы:
1. Как много на этих дорогах вообще аварий (особенно интересно в % соотношении от кол-ва всех дтп в Киеве)
2. Как часто эти аварии из-за превышения скорости (а не банального завытка и притерок)
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самая главная проблема в нашей стране сейчас.
больше заняться нечем, всех победили, всю работу переделали, только камеры остались
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