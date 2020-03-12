 Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса. ФОТОрепортаж + КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 12 марта, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что запуск Аналитического центра безопасности дорожного движения - это финальный шаг к введению автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в стране.

"Сейчас на часах только 10:50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушение дорожного движения в Киеве. И это работают только 20 первых камер", - сказал Аваков.

Министр привел ужасающую статистику - за 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 000 человек и почти 1 264 000 граждан получили травмы.

"Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения - смертность снизилась на 1000 жизней в год. Это не просто цифры в отчете - это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов о необходимости этой программы не нужно", - добавил Аваков.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что введение автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в Украине крайне важно потому, что по статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

"На сегодняшний день установлено 20 камер в Киеве. До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать не где-то, а в местах, где по статистике, погибало и травмировались в ДТП больше всего наших граждан", - сказал Геращенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что статистика смертности на украинских дорогах ужасна.

"Ситуация на наших дорогах - это фактически война внутри страны. Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране ", - сказал Зеленский.

Система автоматической фотовидеофиксации - это не просто камеры, установленные на столбе над дорогой, а сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения квалифицированных операторов рабочих станций.

"МВД в этой программе - "мозг" системы. То есть мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения. Тогда, как приобретение, установку и обслуживание камер осуществляют: в городах - местные власти на дорогах государственного значения - Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор)", - отметил министр внутренних дел.

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В свою очередь, первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как будет осуществляться контроль дорожного движения и что ожидает нарушителей.

"Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствие номерного знака к марке и модели ТС. Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с неподходящими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами. Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив - этого достаточно для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которое печатает постановление и отправляет адресату. Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, но и посмотреть в электронном кабинете водителя", - рассказал Алексей Билошицкий.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что одним из главных вопросов является информирование гражданина о факте совершения нарушения. Такая информация должна быть удобной, быстрой и доступной.

"Сейчас у нас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения - через электронный кабинет водителя - e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД mvs.gov.ua. В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде", - сказал Гончаров.

Адреса установленных камер фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве:

- ул. Олены Телиги, 39

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

- Улица Братиславская, 18

- Чоколовский бульвар, 24

- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)

- Броварской проспект (м. Левобережная)

- Броварской проспект / ул. Строителей

- Южный мост (в направлении левого берега)

- Южный мост (в направлении правого берега)

- Проспект Героев Сталинграда, 25

- Проспект Владимира Маяковского, 56

- Проспект Владимира Маяковского, 65

- бульвар Дружбы народов, 27

- бульвар Дружбы народов, 36

- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

- Харьковская площадь / проспект Бажана