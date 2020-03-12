 Ограничений на железнодорожное сообщение в связи с карантином нет, - Криклий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Что касается железнодорожных перевозок - никаких ограничений, так же как мы вчера говорили и относительно общественного транспорта у нас ограничения отсутствуют", - сказал Криклий.

Он уточнил, что дополнительное внимание будет уделяться транспортным средствам, которые перемещаются из стран, где уже есть подтверждение заражения людей коронавирусом.

Кроме того, говоря об автобусных и автомобильных перевозках, Криклий отметил, в Украине из 219 пунктов пересечения границы будет работать 49.

"Здесь уже наблюдается определенное ограничение", - добавил министр.

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

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