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 Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось с 26-ти до 47-ми человек.

По оценкам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, через неделю количество зараженных вирусом Covid-19 в Польше может достичь тысячи человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В общем, имеем 47 случаев заражения коронавирусом", - сообщило в Twitter министерство здравоохранения Польши.

Как подчеркнули в министерстве, два из трех последних случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ряшеве Подкарпатского воеводства (административно граничит с Львовской областью. - Ред.), в один - в Познани на западе страны.

Состояние нескольких зараженных тяжелое.

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По состоянию на 12 марта, заражение коронавирусом зафиксировано в большинстве регионов Польши.

С подозрением на заражение коронавирусом в польских больницах находятся 220 человек, 1055 человек - на домашнем карантине, а почти 10 000 - под эпидемиологическим надзором. Как сообщил заместитель министра внутренних дел РП Павел Шефернакер, полиция проверяет лиц, которые находятся на карантине дома, не нарушают ли они этот режим.

Источник: https://censor.net.ua/n3180961
 
 
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Вокруг нас печаль, а у нас все под контролем..
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Krychek

График распространения заразы в разных странах. Вся Европа идёт ввысь как Италия с Ираном. А китайцы, которые разнесли ирус по всему миру уже выдохнули.

Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое - Цензор.НЕТ 9151
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как они любят эти манипулятивные графики. расстояние между 100 и 200 такое же как между 1000 и 2000.
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ктьайцы вовремя блокировали зараженные провинции, карантин позволил выиграть время и локализовать очаги и тушить их
Италия закрылась слишком поздно, слишком
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Відносно видихнули, 11 померлих за добу, 2-е місце після Ірану
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Кстати. кто не в курсе, вирус не зацепил ни одного (или почти ни одного) подростка или ребенка младше 15 лет
но этот вирус жестко беспощаден к пожилым людям
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Предлагаю властям создать оперативный штаб, где информация будет обновляться ежеминутно (в реальном времени). Также будут публиковаться отчеты (а не сухие цифры, скольким температуру померяли за сутки).

Создается впечатление, что власть спряталась в кусты и выжидает, не имея никакого представления о надвигающейся катастрофе и не зная, что делать далее..

Информированность населения - вот одна из главных задач (где и какие меры предприняты, в какие больницы и поликлиники идти с симптомами и тд).
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"Предлагаю властям создать оперативный штаб"

думаешь, Цензор - это правительственный ресурс? сюда надо предложение властям постить?
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Не вірю що в Україні всього лиш 1 виявлений хворий на коронавірус. Схоже ЗЄшобло замовчує реальну ситуацію бо рейтинги важливвші.
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В румунів 49 хворих, в поляків 47, словаків -10, москалів 28, білорусів -13, навіть у молдаван 8, а у нас-1, хто вірить?
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