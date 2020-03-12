 Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое

По оценкам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, через неделю количество зараженных вирусом Covid-19 в Польше может достичь тысячи человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В общем, имеем 47 случаев заражения коронавирусом", - сообщило в Twitter министерство здравоохранения Польши.
Как подчеркнули в министерстве, два из трех последних случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ряшеве Подкарпатского воеводства (административно граничит с Львовской областью. - Ред.), в один - в Познани на западе страны.
Состояние нескольких зараженных тяжелое.
По состоянию на 12 марта, заражение коронавирусом зафиксировано в большинстве регионов Польши.
С подозрением на заражение коронавирусом в польских больницах находятся 220 человек, 1055 человек - на домашнем карантине, а почти 10 000 - под эпидемиологическим надзором. Как сообщил заместитель министра внутренних дел РП Павел Шефернакер, полиция проверяет лиц, которые находятся на карантине дома, не нарушают ли они этот режим.
Krychek
График распространения заразы в разных странах. Вся Европа идёт ввысь как Италия с Ираном. А китайцы, которые разнесли ирус по всему миру уже выдохнули.
Италия закрылась слишком поздно, слишком
но этот вирус жестко беспощаден к пожилым людям
Создается впечатление, что власть спряталась в кусты и выжидает, не имея никакого представления о надвигающейся катастрофе и не зная, что делать далее..
Информированность населения - вот одна из главных задач (где и какие меры предприняты, в какие больницы и поликлиники идти с симптомами и тд).
думаешь, Цензор - это правительственный ресурс? сюда надо предложение властям постить?