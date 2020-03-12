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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:задержание (5616) Нацполиция (11078) Сивохо (28)

 Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо "Национальной платформы примирения и единства".

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в управление полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - сообщили в полиции.

В полиции рассказали, что инцидент произошел около 11:30.

"Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо", - отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Журналист Ян Доброносов обнародовал видео, как задержанных ведут в автобус правоохранителей.

По словам журналиста, в самом автобусе тоже произошла драка - правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.

Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Источник: https://censor.net.ua/n3180959
 
 
 Топ комментарии
 
А че они неправильно сказали этому бройлеру?
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Затримали? Нагородити і відпустити!
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А сивуху СБУ вже затримало? ДБР не викликало на допит стосовно "Волинської республіки" та "Житомирської республіки"? Нє? А чого?
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А че они неправильно сказали этому бройлеру?
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Головні вороги Зєйла , Пуйла і зєбуїнів. Покажуть їм нещадну руку Зє-зякону.
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Аваков сепар, Авакова у відставку!
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Почему сепар Сивоха до сих пор не сидит?
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І з тієї платформи х*йнути під потяг, щоб аж кишки шваркнули.
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Вести розмови з сепарами немає змісту і немає часу, сепари не змінять свою позицію, бо їх позиція це результат ненависті до України, глибинної тваринної ненависті дикунів до більш цивілізованого народу!
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это тебе не порох, иди покричи и свинками в него побросайся
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Ну так, порошенко парканами за кілометр відсікав гражданських, і втікав зі сцени як тільки на горизонті з'являлись опоненти і з країни втікав як тільки починались загострення на фронті. Сцикливого мародера так не поштовхаєш.
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ну так вот, аваков не убегает, что мешает?
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сабаков, твой кумир, так решило зеленое чмо, за которое ты топил. не благодари!
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Рома Чернышев
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения - Цензор.НЕТ 2750
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"советник".
меня уже от самОго этого слова начинает делать то шо и вату от "сватов" - трусить от смехя.
жаль что не помер урод. свободу патриотам!
скот, только попробуй посадить хоть одного нашего!
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всех наградить, а сивуху на платформу и в лугандон.....
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для здоровья ему полезно вот что:
Пряжки фітнес мотузку пояс тренажерний зал тренування вправи опору підготовки висить Crossfit тягнути двері
Искренне Ваш,
AliExpress
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ему полезно вот что:
мотузку мило
Искренне Ваш,
AliExpress

...
fixed
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відгук не прочитав, а написав те саме...так шо моє не плагіат)
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тот случай, когда если и есть за шо арестовывать, то только за то, шо мало они вломили этому пиццееду.
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Еще один потерпевший заявление написал ?
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Я бы на месте полицая не выдержал и уе-л бы этого "журналиста" резиновой дубиной поперек тупой хари.
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Забув, що було після 31 листопада 2013 у Києві?
Чим після того все це для вас ********** скінчилося ?
Хочєшь повторіть?
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Кто, тот дрищь? Или ты, немощный?
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Слизь и мусор - это ты
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Ну шо,як я бачу Майдан не загонами!
Капітуляція набирає оберти.
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А сивуху СБУ вже затримало? ДБР не викликало на допит стосовно "Волинської республіки" та "Житомирської республіки"? Нє? А чого?
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Потому што только оні знают істінную правду і являюцца бєзпрєкословнимі авторітєтамі срєді сєбє подобних.
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А на презентації було більше 200-т чоловік? Мо треба Сівоху за порушення карантину піл суд відправити?
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а почему провокатора Сивохо-ва не задержали??
Пусть едет в Лугандон с такими предложениями
Его за такие мысли жево на подвал отправят
Говнидар
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Аа тоесть патриотов задержали! А Сивуза ватная разгуливает и рассказывает про внутренние конфликты! Зачем вы мрази драконите людкй??
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Бо вони мразі ватно-риговські-колобарастно- сєпарастські.
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а Сивоху за национальную измену, так же как Медведчука и тех кто с ними не задержала...
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А менты дальше свою кость отрабатывают. Почему Севуху не задержали?
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Житомирянин

Мені нра тенденція, коли просто говориш "ці ідіоти", "придурок", "клоун", відразу люди розуміють про кого мова.
Навіть без переходу на особистості. Заслужена слава.
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на середине видео - натуральные бандюки, как и сказал снимающий!
б*же, от этого говна надо защищаться самим, но нет, он "защищает"..... от свободы и имущества
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За что вы их задержали твари? За то что высказались против терроризма и против капитуляции? Никого даже не били. С***ки мусорские
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Во как))) Таксивуху никто на подвал не сажал))) почки не отбивал))) не стреллял в него никто)))

полиция рюкзаковича по ходу - это ватники орды.
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беркутня опять начинает охриневать
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він або провокатор, або недолугий, я так думаю
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Ось кому служать "орли" собакова - на зрадників і колаборантів які облизували криваві руки ***** в кремлі їх немає а проти патріотів тут як тут!!!
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Ну тупа дура і що? Для цієї помийки важко знайти когось краще.
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"Сивохо хромая, петляя и запутывая следы ушёл через огороды."
Хорошо бы если б так было, конечно, но на жаль это всего лишь влажные фантазии любителей грустного мира.
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это он плечо себе ушиб. потому и хромает.
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Зеватные мрази, вам хана! Януковоща спросите, который тоже думал, что он вечный сцарь.
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"ви можете представитись для начала щоб трогати жінку"
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Сотрудники Национальной полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо "Национальной платформы примирения и единства". Источник: https://censor.net.ua/n3180959

Головне у Рюкзакевича на тітушек ТАБУ, а інших і патріотів України саджати по максимуму.
Ото ще фанат елтона джона Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения - Цензор.НЕТ 9249
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Смотрите менты шобы вам потом было куда бежать
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Вэй,вэй сцывоху обидели,презентацию сорвали, бубочка ножкой топнул-наказать обидчиков
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А когда вы уже "голубей мира" зажоповских арестуете поехавших в москву лобызать убийцу украинцев ботоксного??
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Зе-власть горой стоит за всякую пророссийскую сволочь - медведчуков, сивох, портновых и прочее говно, но с необычным рвением прессует патриотов Украины.
И полиция возвращается к порядкам Януковича, пора её образумить - не Зеленскому присягу давала и не ему лично она служит.
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беркутня растет. скоро помповики достанут
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В Жулянах, кстати, видел их уже с Хеклер-Кохами МП-5.
С помпами то периферия будет, Козятин там, или Крыжополь какой-нить.
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Да хотя бы как у меня и у тебя на подворье. Ты же не бьешь своих домашних? Или бьешь?
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Коли кури пропонують мені зробити день примирення, я їм голови рубаю.
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Можно представить что сделают с "депутатами", которых РФ пытаеться просунуть от теротистов.
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Народ, пока вы не поймете что свободу нужно отвоевывать оружием а не словом, так и будете всю жизнь по подвалам и по автозакам сидеть. Никто еще демократию словом не отвоевал. Только свои жизни угробите. Поверьте, дохлый Сивохо воняет меньше чем живой. ВО всех смыслах. То же самое об остальных сепарах и колаборантах.
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Сивоху треба в цю платформу забетонувати живим...
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дежавю.
14 янык-мусора-активистов пакуют и стреляют
16 порох-мусора-добровольцев сажают и ставят на колени
19 зэлох-мусора-ветеранов пакуют....
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где сивоха и где национальная безопасность, сюр какой-то
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Задачка для правохранителей:
Мы пришли на "презентацию", встретили там Сивоху, и каждый дал ему по шее три раза. Всего он получил сорок пять раз. Сколько нас было?
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так сивоху просто "толкнули" или таки "почти убили"))))
давайте как-то в терминах не путаться...
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судя по по главному потерпевшему тут просто геноцид сивохи был)))
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якщо говнокомандуючий обісравсь дівчаток, що аж з памперса текло, то уявляєте, як сивусі?
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Жаль что ему не пустили кровяшку из носопырки! Вова Зеленский! Пора выгнать этого персонажа из СНБО. Затем- арестовать Рабиновича и окружение, посетившее Путина без твоего разрешения
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зекомандА потерпевших по-жизни желает, чтобы их пздли инкогнито
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А почему кнура юзовского Сивохо на свободе оставили?
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зе-сепары обнаглели. пусть сивуха в московию чешет и там "примеряет" свою "платформу".
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Підтримай добровольців!!!

"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 7040
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Ванька, питерский рабочий, Вся рубаха в петухах.Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 7535
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они выполняют решение кабмина о запрете массовых мероприятий...к тому же сивоха без маски был и руки не мыл... Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 1883
за что их задерживать?
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Чому поліція затримує проукраїнських громадян і не затримує проросійського посібника окупантів Сівоху? Це точно українська поліція, а не російська.?
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І-за покидька Сивохи тепер у хлопців проблеми... Ну нічого, вірю прийде час і саме такими бройлерами як Сивоха будуть наповнені українські автозаки...
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Рома Чернышев
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая
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А стаканчики бумажные в Сивоху бросать можно? Или посадют как на кацапии?
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