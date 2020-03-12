 Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения. ВИДЕО

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время в управление полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - сообщили в полиции.
В полиции рассказали, что инцидент произошел около 11:30.
"Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо", - отметили правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Журналист Ян Доброносов обнародовал видео, как задержанных ведут в автобус правоохранителей.
По словам журналиста, в самом автобусе тоже произошла драка - правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.
Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая
меня уже от самОго этого слова начинает делать то шо и вату от "сватов" - трусить от смехя.
жаль что не помер урод. свободу патриотам!
скот, только попробуй посадить хоть одного нашего!
Пряжки фітнес мотузку пояс тренажерний зал тренування вправи опору підготовки висить Crossfit тягнути двері
Искренне Ваш,
AliExpress
мотузку мило
Искренне Ваш,
AliExpress
...
fixed
Чим після того все це для вас ********** скінчилося ?
Хочєшь повторіть?
Капітуляція набирає оберти.
Пусть едет в Лугандон с такими предложениями
Его за такие мысли жево на подвал отправят
Говнидар
Житомирянин
Мені нра тенденція, коли просто говориш "ці ідіоти", "придурок", "клоун", відразу люди розуміють про кого мова.
Навіть без переходу на особистості. Заслужена слава.
б*же, от этого говна надо защищаться самим, но нет, он "защищает"..... от свободы и имущества
полиция рюкзаковича по ходу - это ватники орды.
Хорошо бы если б так было, конечно, но на жаль это всего лишь влажные фантазии любителей грустного мира.
Головне у Рюкзакевича на тітушек ТАБУ, а інших і патріотів України саджати по максимуму.
Ото ще фанат елтона джона
И полиция возвращается к порядкам Януковича, пора её образумить - не Зеленскому присягу давала и не ему лично она служит.
С помпами то периферия будет, Козятин там, или Крыжополь какой-нить.
14 янык-мусора-активистов пакуют и стреляют
16 порох-мусора-добровольцев сажают и ставят на колени
19 зэлох-мусора-ветеранов пакуют....
Мы пришли на "презентацию", встретили там Сивоху, и каждый дал ему по шее три раза. Всего он получил сорок пять раз. Сколько нас было?
давайте как-то в терминах не путаться...
.
"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
за что их задерживать?
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая