 Вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В местах концентрации граждан ежечасно проводится дезинфекция. Также мы осуществляем дезинфекционные меры в пассажирских вагонах. Станции "Укрзализныци" обеспечены всем необходимым - масками, респираторами, гигиеническими средствами", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен продолжает работать в обычном графике с усиленным режимом дезинфекции.

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен, - Шмыгаль