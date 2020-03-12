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 Вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно, - Криклий

Станции "Укрзализныци" обеспечены масками и респираторами, дезинфекция на вокзалах проводится ежечасно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В местах концентрации граждан ежечасно проводится дезинфекция. Также мы осуществляем дезинфекционные меры в пассажирских вагонах. Станции "Укрзализныци" обеспечены всем необходимым - масками, респираторами, гигиеническими средствами", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен продолжает работать в обычном графике с усиленным режимом дезинфекции.

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180957
 
 
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Ще б Україна була забезпечена адекватною владою, а не зеленими придурками.
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