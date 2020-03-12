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Все про:карантин (242) Ляшко Виктор (50)

 Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине

В Минздраве не исключают более жестких мер на карантине из-за коронавируса, в частности ограничение прав и запрет передвижения.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко отметил, что меры усилят, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории.

"Если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни. Особенно, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, меры будут 100% пересмотрены до того, что могут ограничиваться права людей, в том числе запрет передвижения за пределы соответствующей территории", - рассказал он.

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Напомним, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3180956
 
 
 Топ комментарии
 
вводить такие меры только при одном заболевшем - нонсенс. это банальное прикрытие беспредела зебуинов в раде и главзебила на банковой. боятся суки
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так маски вивезли до Китаю, 118 тонн масок з фільтром то 408 тонн масок без фільтру. сам радник віслюка цим займався! Тепер потрібно закупати в Китаї. )))
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це Емірати підключились у Естафету)
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вводить такие меры только при одном заболевшем - нонсенс. это банальное прикрытие беспредела зебуинов в раде и главзебила на банковой. боятся суки
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порохохудобі важко догодити)
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Зебуина хлєбом нє кормі - дай ліш іспражніцца в людном мєстє.
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Єслі іспражніцца на парахабіта - то ето інсталяция.
Єслі позвать на ето шоу гостей - то ето уже будєт перфоманс.
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Ти в штани сєбє іспражнілся, а віновати порохоботи.
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Как жи "сібє", єслі ти вєсь в говнє, парахабіт. Ілі ето такой специальний парахабітскій шакаладъ?
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Вимоги кабміну про карантин є назконними і не відповідають Конституції України. Тільки особливий правовий режим Надзвичайного стану або Воєнного стану може обмежувати права громадян України на вільне пересування! Ми 6 років ведемо війну і у влади досі не знайшлось мужності ввести Воєнний стан, щоб надати ЗСУ право стріляти по агресору! А тут через коронавірус раптом хтось введе Надзвичайний стан? Під час обвалу гривні на міжбанку? Не буде цього! Не смішіть людей ідіотськими заявами!
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Негодована порохохудоба реве у хліві наче навіжена. Альо, де ти ходиш, сиве чмо? Іди своїх скотиняк8% годуй)
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Так Подроченко вводив вже всіх в стан масової шизофренії не виходячи з маніякально - депресивного синдрому на фоні хронічного алкоголізму
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Зато вы и Зедерьмо готовы жрать,говоря,что это же вождь наделал.Жрите на здоровье,от него ума у вас не прибавиться,но может хоть вес наберете?
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Не розумію твій свинособачий ізик, кацапе. Кажи по-людськи.
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Дело в том, что зелень патологически не говорит правду. На той неделе от "гриппа и ОРВИ" в Украине умерло 39 человек, что гораздо больше показателя предыдущего периода. Никто не знает сколько из них были с коронавирусом. Тестов никто не делал.
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когда ситуация усугубится надо в первую очередь как сделали в Китае ввести обязательное ношение масок всеми без исключения. В Италии много случаев потому что там народ 2\3 ходит без масок. Это критически важно, важней чем ограничение передвижений между городами
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так маски вивезли до Китаю, 118 тонн масок з фільтром то 408 тонн масок без фільтру. сам радник віслюка цим займався! Тепер потрібно закупати в Китаї. )))
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Общее количество загнанных за 2 месяца масок -- 983 тонны !!! Охренеть можно.
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Неужели Порохоботы вывезли? Да нет,говорят,что з.********.
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Маски без анальних заглушок неефективні. Треба, щоб усі отвори в организмі були герметично закриті. Так що чоловікам буде складно, але жінкам - ще важче.
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Ахахаха. На свинособачій МБР долар тільки що здолав позначку 75 ржублів. Ну шо, кацапчики, "палєтєлі", як казав ваш Гагарін?)
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це Емірати підключились у Естафету)
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Конституція України
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
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Ех, маша-маша...
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Все животные равны, но некоторые ранее других. Оруэлл.
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Чтоб и не думали выезжать из регионов в Киев автобусами поездами когда будут принимать законы о рынке земли,чтоб не было майдана,ведь отмазка, карантин
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Які ж ви скоти, порохохудоба8%.
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