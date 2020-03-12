 Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ляшко отметил, что меры усилят, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории.
"Если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни. Особенно, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, меры будут 100% пересмотрены до того, что могут ограничиваться права людей, в том числе запрет передвижения за пределы соответствующей территории", - рассказал он.
Напомним, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.
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Конституція України - Розділ II
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