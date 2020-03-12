 Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию

Как сообщил "РИА Новости" сенатор Андрей Клишас, соответствующие результаты поступили в Совет Федерации, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что поддержка двумя третями регионов - необходимое условие для внесения изменений в Конституцию, прописанное в 136-й статье основного закона РФ.

В соответствии с нормой, прописанной в самом законе, теперь предусмотренные в нем поправки и постановление о проведении всероссийского голосования поступит в Конституционный суд РФ.

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Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.

22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.