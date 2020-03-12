 Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию

Как сообщил "РИА Новости" сенатор Андрей Клишас, соответствующие результаты поступили в Совет Федерации, передает Цензор.НЕТ.
Следует отметить, что поддержка двумя третями регионов - необходимое условие для внесения изменений в Конституцию, прописанное в 136-й статье основного закона РФ.
В соответствии с нормой, прописанной в самом законе, теперь предусмотренные в нем поправки и постановление о проведении всероссийского голосования поступит в Конституционный суд РФ.
Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.
К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.
22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.
рабы выбрали своего царя
сподіваюсь тих, що проти, взяли "на карандаш"?
4/3 поддерживают Фуйла за..
А вообще стрельба по собственным ногам становится новым скрепным спортом в путинской россии.....
Страна- мутант , народ -андрофаги .капрофилы .
Майбутнє Московії