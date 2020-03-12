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Все про:Президент (4307) Путин (25486) Россия (75168)

 Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию

Закон о внесении поправок в Конституцию одобрили законодательные собрания более двух третей регионов России. Теперь слово за Конституционным судом и всероссийским голосованием.

Как сообщил "РИА Новости" сенатор Андрей Клишас, соответствующие результаты поступили в Совет Федерации, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что поддержка двумя третями регионов - необходимое условие для внесения изменений в Конституцию, прописанное в 136-й статье основного закона РФ.

В соответствии с нормой, прописанной в самом законе, теперь предусмотренные в нем поправки и постановление о проведении всероссийского голосования поступит в Конституционный суд РФ.

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Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.

22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3180954
 
 
 Топ комментарии
 
Истинный кацап должен родиться при хуйле и при нем же умереть.
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кто бы сомневался.
рабы выбрали своего царя
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есчо не вечер. к вечеру 180 процентов регионов будут поддерживать. 146% уже позорное число.
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кто бы сомневался.
рабы выбрали своего царя
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.. где сидит едросня, узурпировавшая власть
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есчо не вечер. к вечеру 180 процентов регионов будут поддерживать. 146% уже позорное число.
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а шо так мало?
сподіваюсь тих, що проти, взяли "на карандаш"?
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та не було там нікого проти,спецом роблять видимість демократії)
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Татарстан проти, Якутія-Саха проти...
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Истинный кацап должен родиться при ***** и при нем же умереть.
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Ведь как все знают, переговоры с ОПЕК сорвала россия(путин) => падение цен на нефть => падение рубля => дальнейшее обнищание и без того небогатого населения...

А вообще стрельба по собственным ногам становится новым скрепным спортом в путинской россии.....
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Если кацапов в Конституции назовут - рабами , чернью .лаптями . то все проголосуют -за !
Страна- мутант , народ -андрофаги .капрофилы .
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Несогласные получили указание не согласиться, даже не сомневайся. Фарс должен иметь несколько актов , все по законам жанра.
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а тут саудіти зробили пропозицію продавати свою нафту по 25 зелених і ще три країни під це підписались....
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Товарищ Сталин изъяснился четко ;- не важно кто и как голосует ,важно кто и как это подсчитывает. Так-что проценты за ,будут ,точно соответствовать циркуляру .
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ну,как проходят выборы в ********* мы знаем
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Кто-то сомневался?)))Даже матёрый гэбэшник Клишас подтверждает.
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И даже один украинский регион - Крым, тоже поддержал!)))))
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Закон о внесении поправок в Конституцию одобрили законодательные собрания более двух третей регионов России. Источник: https://censor.net.ua/n3180954

Майбутнє Московії

Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 9094
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