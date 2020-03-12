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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3749) Зеленский (4856) Донбасс (20899)

 Остановить войну на Донбассе в одностороннем порядке Украина не может, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

"Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет - не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3180952
 
 
 Топ комментарии
 
а ты скот вроде говорил своим зебилам что может...просто Порох не хочет
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І я здивований! 😮 Порошенку на стадіоні він інше стверджував.
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ЧиНарик Бубочка не полусепар, он махровый сепар!!!
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Уважаемый пан Зе. Давно всем известно, что языком широким ворочать легче, чем дело делать. Сколько хлопцев и девчат ты положил за свой обосравшийся мир
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А що тепер буде з мізком головнокомандуючого, який нашептав йому , що війни немає?
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так он же шел с лозунгом, что сепары и куйло в глазах хочет перестать стрелять, а это барыга не хочет завершить войну чтобы наживаться... а теперь вон оно что. брехуны зеленые
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оце діло!

А рік назад роліки про те як наживалися свинарчуки.......

Значить ЗЕко ***** тупо наживається на війні і тарифах
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Уважаемый пан Зе. Давно всем известно, что языком широким ворочать легче, чем дело делать. Сколько хлопцев и девчат ты положил за свой обосравшийся мир
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Та ти ж г%ндон кричав, що "заробляють на крові" так тепер ти, курва заробляєш? ****, брехлива скотина, невіглас!
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не теряй надежду, буба, еще раз ***** в глаза загляни, а потом еще раз...
ты же нелох и 42 тебе?
свято верю в тебя, козел кацапский потный.....
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Вот весенний нежданчик прилетел уставшиматвайны! вместе с евро по 30...как поётся в той русской песне---"всё ждала и верила-думала рожу,а пошла проверила-с трипером хожу"))))))))
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Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет - не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", - Источник: https://censor.net.ua/n3180952

"Разниє вєщі" головніше за людей ?

А я думаю що це Зе влада навіть своїх виборців з багном і лайном змішує в своїх обіцянках про "кінець епохи бідності" і дешевий газ.
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Ну, Бубочка, сказав "А", кажи і "Б". Будемо воювати чи капітулювати? Ато якось "ниочём"
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все Зебилы голосовали за Зеленского с полной уверенностью что Порох войну закончить может но не хочет....а вот Зеленский хочет и может....и самое интересное что наивный Зеленский и сам так думал ....а тут вдруг через год президенства до Зеленского наконец дошло....Зеленский сейчас уже осознав частично куда он вляпался , думает - Боже ! ещё осталось четыре года...
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а як би на твоемy місці дурачек якийсь був?
то вже треба було б в якусь иншу краіну звертатися, бо дурніше за тебе в Украини нема...
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Ну тоесть при Порошенко, Украина "могла", но проклятый барыга наживался на крови, а сейчас резко "не может".
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"...зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України." © Зе
Ні может такова бить! Ні вєрю!
Как же ш так? А как же ш заяви ва врємя дєбатав на стадіонє?
"Я не Ваш опонент. Я Ваш вирок. Ви повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась."

Зупинити війну на Донбасі в односторонньому порядку Україна не може, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3719
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Так может извинишься перед Порошенко за свои визги на стадионе про его нежелание прекращать войну бо "тарговля на крави"
А, ну да, Порошенко же не чеченец.
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А как же "НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ"?!
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зеленая слизь-капитулянт и предатель.
111ст.ждет.
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тупой криворогатый идиот...
купите ему новый броник, старый весь обоссаный и воняет уже...
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Как оно без мозгов , тупое как валенок может вообще что-то думать ? Хоть чуть-чуть бы думал , в президенты не пошёл бы
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Во главе с говнокомандующим Украина капитулирует.
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Мое мнение о Монике Зеленски не меняешься . Лживое и лицемерное существо.
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СКРИНЬТЕ СКОРО ОКАЖЕТСЯ ЧТО "БАРЫГА" НЕ КРАЛ!
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Та ты шо?!!😲 А как же просто перестать стрелять и перестать на этом зарабатывать?
Чё не клеится то? Ты ж не лох какой-то?
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Що цікаво - жодного коментаря на захист Зе. Прихильники клоуна, чому ви мовчите? Чому не відмазуєте свого кумира? Нічим крити? Немає козирів у руках?
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Вова ответь себе на такой вопрос .
Если у ***** будет в заложниках 1 млн украинцев . ты готов будешь отдать за них пол -Украины ? ******* ответит -да . нормальный скажет - землей не торгую !Это тебе ответ Вова . Не слушай папу и маму . они совки .
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