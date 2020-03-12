 Остановить войну на Донбассе в одностороннем порядке Украина не может, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
"Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет - не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", - подчеркнул Зеленский.
А рік назад роліки про те як наживалися свинарчуки.......
Значить ЗЕко ***** тупо наживається на війні і тарифах
ты же нелох и 42 тебе?
свято верю в тебя, козел кацапский потный.....
"Разниє вєщі" головніше за людей ?
А я думаю що це Зе влада навіть своїх виборців з багном і лайном змішує в своїх обіцянках про "кінець епохи бідності" і дешевий газ.
то вже треба було б в якусь иншу краіну звертатися, бо дурніше за тебе в Украини нема...
Ні может такова бить! Ні вєрю!
Как же ш так? А как же ш заяви ва врємя дєбатав на стадіонє?
"Я не Ваш опонент. Я Ваш вирок. Ви повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась."
А, ну да, Порошенко же не чеченец.
111ст.ждет.
купите ему новый броник, старый весь обоссаный и воняет уже...
Чё не клеится то? Ты ж не лох какой-то?
Если у ***** будет в заложниках 1 млн украинцев . ты готов будешь отдать за них пол -Украины ? ******* ответит -да . нормальный скажет - землей не торгую !Это тебе ответ Вова . Не слушай папу и маму . они совки .