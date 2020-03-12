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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18686) памятник (1917) перезахоронение (54) декоммунизация (492) Дробович (24)

 С потомками Ватутина ведутся переговоры о перезахоронении и переносе памятника из Мариинского парка в Киеве, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что на данный момент ведутся переговоры с потомками относительно перезахоронения праха генерала Николая Ватутина и переносе памятника ему из Мариинского парка в центре Киева.

"Переговоры ведутся", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, глава УИНП не захотел делиться деталями переговоров. "Давайте так, в этой истории всему свое время", - сказал он.

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Ранее Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, а сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.

Источник: https://censor.net.ua/n3180950
 
   
 Топ комментарии
 
Погрузити кістки и в целофановий мішок і залишити на кордоні із Макшандією.
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что значит отдайте?! На него можно поменять сотню заложников.. Только обмен, - никакой благотворительности!
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Правильно - відкопайте, та поховайте москаля край дороги...
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Погрузити кістки и в целофановий мішок і залишити на кордоні із Макшандією.
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Правильно - відкопайте, та поховайте москаля край дороги...
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На мусорку а потом сами если хотите разбирайтесь годами. Хотя можно было обменять етот мусор на наших пленных
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"Поховали москаля ,як собаку!
Видно руки, видно ноги, видно... спину..." (Комарик, повстанська пісня)
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Памятник не является могилой! Что за дебилы? Хоть бы прочитали определение слова "могила". Памятник абсолютно спокойно можно убрать, и могила при этом останется.
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Дуремар!
Памятник стоит на его могиле!
И проблему утилизации этого дерьма надо решать комплексно.
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200 тисяч "чорних піджаків", озброєних палицями. Греблі через Дніпро з їх тіл, кров з яких аж до Запоріжжя дійшла... І цій тварюці пам`ятник в Маріїнському парку?!
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Отдайте этот вонючий труп,шоб он даже не вонял у нас.
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что значит отдайте?! На него можно поменять сотню заложников.. Только обмен, - никакой благотворительности!
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Хай у себе хоч на городі цю свинособаку закопають. Переговори у них, блть.
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Обменять на что то ценное нам из Параши . За него много правосракие руссофашисты дадут . А нет. то выкинуть этого мясника на мусорку .
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у них много чего из нашей истории находится!!!! ну так пусть кости кузнецовых, ватутиных и прочих таких же послужат возврату наших реликвий...
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