 С потомками Ватутина ведутся переговоры о перезахоронении и переносе памятника из Мариинского парка в Киеве, - Дробович

"Переговоры ведутся", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, глава УИНП не захотел делиться деталями переговоров. "Давайте так, в этой истории всему свое время", - сказал он.
Ранее Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, а сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.
Видно руки, видно ноги, видно... спину..." (Комарик, повстанська пісня)
Памятник стоит на его могиле!
И проблему утилизации этого дерьма надо решать комплексно.