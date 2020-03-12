 С потомками Ватутина ведутся переговоры о перезахоронении и переносе памятника из Мариинского парка в Киеве, - Дробович

"Переговоры ведутся", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, глава УИНП не захотел делиться деталями переговоров. "Давайте так, в этой истории всему свое время", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дробович предложил создать на месте памятника Ленину в Киеве площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства: "Там был бы постоянный "движ""

Ранее Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, а сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.