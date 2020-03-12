EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Технологии
  330  2
Все про:Киев (18686) Киевсовет (1192) Метрополитен (669) 4G (21)

 Киевсовет утвердил механизм запуска 4G в метрополитене

Киевсовет утвердил механизмы для запуска мобильного интернета 4G на всех станциях столичного метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что за соответствующее решение, которое рассматривалось на заседании Киевсовета как безотлагательное, проголосовал 71 из 77 депутатов.

Таким образом, Киевсовет своим решением "Об установлении платы за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности территориальной громады города Киева" урегулировал вопрос установления платы за доступ к элементам инфраструктуры города и определил механизм организации беспрепятственного доступа к ним операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро

Источник: https://censor.net.ua/n3180949
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Задолбали вы своей показухой.
Теперь и в метро в дверях будут стоять дебилы и мешать проходу.
А на участке от Петровки до Троещины опять ремонт. Это веталя делает очередную велодорожку по которой сможет проехать десяток идиотов.
В это время десятки тысяч ежедневно простаивают в пробке не меньше часа.
За эти деньги можно было бы ямы в дворах залатать и трубы поменять.
 показать весь комментарий
 
Пысы. А 27 троллейбус до сих пор разбит на три участка и надо платить три раза за проезд.
Работы по ремонту линии полностью остановили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх