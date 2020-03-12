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Все про:Китай (1270) контрразведка (234) СБУ (14440) шпионаж (844)

 Шпион из КНР хотел завладеть материалами тайных разработок ракетно-космической отрасли Украины, он осужден на 10 лет лишения свободы, - контрразведка СБУ

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе осужден за шпионаж. Следующие 10 лет иностранец проведет в тюрьме на территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии".

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных целей иностранных спецслужб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180946
 
 
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То Мотор Січ китайцям за копійки віддають, то сажають китайців.
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Мотор Січ-частная компания, могут и сруским продать.
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"...иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок"

"Таємно" это вообще-то "секретно", а не "тайно" )
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А нафига уже нам те секреты без Мотор_Сичи? если ракеты уже строить негде и некому! На Украине бизнес на космосе уже не модный, а вот толкануть все сразу мед.повязки во время эпидемии -- самое ТО.
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