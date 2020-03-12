 Сивохо после столкновения с Нацкорпусом: "Хотят войны, потому что война - это бизнес и большие деньги"

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал он.

Он поблагодарил журналистов и единомышленников, которые пришли на презентацию.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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