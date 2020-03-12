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Все про:столкновения (474) Национальный корпус (241) Сивохо (28)

 Сивохо после столкновения с Нацкорпусом: "Хотят войны, потому что война - это бизнес и большие деньги"

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо после столкновения с представителями Нацкорпуса сказал, что "некоторым мир не нужен".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал он.

Он поблагодарил журналистов и единомышленников, которые пришли на презентацию.

Сивохо после столкновения с Нацкорпусом: Хотят войны, потому что война - это бизнес и большие деньги 01

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180945
 
 
 Топ комментарии
 
никаму не нужен узкий мир.
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Ну точно мало вломили - мозги так на место и не встали.
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Шкода, що не урили. Треба було тупо забити жирного чепушилу на глухаря, падло буду.

Або хоча б обісцяти або змусити цілувати хій. Щоб довічний статус опущеного пєтушари.
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приходь у воєнкомат. заробляй "великі гроші". шо ж ти гнидо-ватна в Київ втік.
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Эта продажная куча целлюлита никак не угомонится Урок не пошел впрок Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші" - Цензор.НЕТ 2630
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так что, оманский барыга наживается на войне?
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Этот Сивохо ещё со мной не столкнулся.... Я б ему посчитала сколько он наших денег потратил на "замирение" этого донбасского чуда... А сколько жизней уже положено? Он говорит внутренний конфликт - там уши путина торчат, а он не видит.
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он назначенный, его никто не выбирал... ему что сказали, то он и кричит...теперь этакую жертву из себя будет строить...
Главное кивнуть на тех кто против их замирений, что они имеют свой денежный интерес.
А сам?...
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Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші" - Цензор.НЕТ 1541"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются".

https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa


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Мне не нужен мир по сценарию путина. Хочу отгородиться от них стеной. А СБУ пусть ловит тех, кто ведет бизнес на войне, и получает большие деньги. Простым людям такой бизнес не доступен.
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Они пропихивают и пропихивают, мало того пропихнут. Забыли уже где зелнка продается и урны закончились?
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да пусть сьездит на передовую где зарабатывают на войне и матерям привезет погибших домой пару раз .
ОНО хоть в армии то служило ?
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Можна навіть припустити що ЗЕдибіли!.. Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші" - Цензор.НЕТ 8789
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Отправити слідом за базиною цей шмат лайна сепарського тай з кінцями ...
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А чем вам не нравится Сивоха? ... Идеальный кандидат чтоб полностью дискредитировать дурацкую идею .. Это же лучшая политморда для рекламы антирейтинга. Пора говорить что Зеленский опять устроил 95 квартал))) Ну реально, такого друга врагу не пожелаешь ... разве шо как грушу для битья.
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нє, якшо вже починати, то нє па дєцкі - сєпаров нада закапивать!
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