 Карантин в Украине: Совет Судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судебных заседаний без необходимости

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ССУ.

"Совет судей Украины с пониманием относится к такому решению Правительства об ограничительных мерах поскольку оно имеет целью обезопасить население Украины от распространения острой респираторной болезни и массового распространения вирусной инфекции.

Учитывая это, Совет судей Украины обращается к гражданам, которые являются участниками судебных процессов, с просьбой воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Также Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения суда, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания", - говорится в сообщении.

О проведении XVIII очередного съезда судей Украины, который был предварительно назначен на 6-7 апреля 2020 г. в Киеве, то сейчас вопрос о его переносе на другие даты не рассматривается.

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Проведение собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины запланировано на 27 марта 2020 года.

Совет судей Украины продолжит следить за ситуацией и дальнейшие решения будет принимать в зависимости от ее развития.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля 2020 в Украине введен карантин из-за вспышки короновирусуа в мире. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины в среду, 11 марта.