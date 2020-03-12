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Все про:Конституция (2099) Песков (1024) Путин (25486) Россия (75168)

 В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему президент России Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна (Россия. - Ред.), конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля.

По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути".

"В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков.

"По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции

По словам Пескова, Кремль узнал о поправке к Конституции, предложенной депутатом-единороссом Валентиной Терешковой, в том же режиме, что и в случае других новых инициатив парламентариев.

"Это была ее инициатива, многие инициативы [парламентариев] были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, была ли для Кремля неожиданной поправка Терешковой, предусматривающая возможность действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах.

"Для Кремля это была новая инициатива", - подчеркнул Песков.

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Он отметил, что депутаты при рассмотрении законопроектов имеют право выступать с законодательными инициативами.

"В данном случае как она (Терешкова. - Ред.), так и иные депутаты реализовали это свое законное право", - сказал представитель Кремля.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3180938
 
 
 Топ комментарии
 
***
- как там погода?
- с утра шел дождь
- а что вообще в мире делается?
- стабильности нет... )))))))
В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 3737

...а мацква то слезам и не верит )))))))) ...не спокойно в мире))))) хуйло успокоит)))))
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тупейшая отмазка, но для россиян покатит
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Треба одразу внести в їхню Конституцію, що президентом може бути ли колективний путін.
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Треба одразу внести в їхню Конституцію, що президентом може бути ли колективний путін.
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А нам не один хрін , хто там сидить. Все рівно нація дебілів, гівнюків і шовіністів НІКОЛИ нічого путнього не вибере.Раби с.
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дык точно страна развалится Парашка то Зеля он такой.. разрушитель..ля... В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 1316
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Без Путина все бы стало намного спокойнее в мире.
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тупейшая отмазка, но для россиян покатит
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но все же половина из них не согласна с такой мерзкой пошлостью
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після численних чєлобітних змушений був погодитись на одвічне царювання
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Уговорили какацапы дедушку Вову, он долго кочевряжился, но потом скрипя сердце согласился...
Я согласен быть счастливым,
Я согласен быть богатым,
Остается мальчик с вами,
Будет вашим королём!

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"нет в мире стабильности. террористы угнали самолёт" - бухает писюков.
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Интересно, когда русские дойдут до последней точки в своем политическом безумии ?
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Орденоносная бабка высказала мысль, ***** с ней согласился, дума это приняла. Примерно так и появилось конституционное ханство, по словам Пескова. Для убогого большинства сойдет.
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Мля,ну какими нужно быть тупыми идиотами,что бы хавать эту шнягу?
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У світі і буде неспокійно допоки антихрист путін буде псувати повітря на грішній землі.
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А дебилы на РФ не хотят признать, что значительную мировую нестабильность, как раз и создаёт обнулённое ЧМО ???
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Идиоты. Не будет вам покоя с ним. Я не имею ввиду его окружение. А вам,простым смердам.
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***
- как там погода?
- с утра шел дождь
- а что вообще в мире делается?
- стабильности нет... )))))))
В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков - Цензор.НЕТ 3737

...а мацква то слезам и не верит )))))))) ...не спокойно в мире))))) ***** успокоит)))))
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В ********** в качестве успокоительного используют боярышник и путина
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"Президент" - это не скрепное слово. Нужно что-то звонкое и ёмкое. Скажем, ввести пожизненную должность Православного Дуче.
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Да ладно горбатого лепить.Усрался твой хозяин, хотя он сырлом всегда и был.
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Суроовыые гооды уходят,
Борьбы за свобоодуу страны!
За ними другииие прихооодят,
Они будут тоооо же трудны...
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в мире не спокойно, а репу )(уйла все знают бежать некуда, вот и решили по харошему, )(уйла никаму не отдавать))))))))))))))))))))))
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Набейте его соломой чтобы голова не падала , и еще лет 300 президентом послужит .
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ершик выполз - наверное вечный сходил таки....
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В мире не спокойно из-за одной твари - *****.
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канешна,канешна
все так и подумали,а то чего бы ему оставаться
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