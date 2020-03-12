 В мире неспокойно, - Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна (Россия. - Ред.), конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля.

По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути".

"В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков.

"По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин", - добавил он.

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По словам Пескова, Кремль узнал о поправке к Конституции, предложенной депутатом-единороссом Валентиной Терешковой, в том же режиме, что и в случае других новых инициатив парламентариев.

"Это была ее инициатива, многие инициативы [парламентариев] были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, была ли для Кремля неожиданной поправка Терешковой, предусматривающая возможность действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах.

"Для Кремля это была новая инициатива", - подчеркнул Песков.

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Он отметил, что депутаты при рассмотрении законопроектов имеют право выступать с законодательными инициативами.

"В данном случае как она (Терешкова. - Ред.), так и иные депутаты реализовали это свое законное право", - сказал представитель Кремля.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.