 Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко

Как информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Нам важно сохранить те санкции против России, которые есть. Наша политическая команда очень тяжело формировала антипутинскую коалицию в мире. Мы делали все для того, чтобы были внедрены санкции против РФ, были внедрены списки персон нон-грата - всех россиян, причастных к аннексии Крыма, к захвату Донбасса. Но что мы видим сейчас: мы видим, что Путин уже приглашает к себе на 9 мая весь мир и к нему собираются ехать даже участники нормандского формата", - отметила нардеп.

Геращенко отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует.

"Сегодня некоторые "украинские" депутаты едут в Госдуму, когда эта Госдума назначает Путина пожизненным царем. И там, наши депутаты, здороваются с людьми, которые 6 лет назад голосовали за введение российских войск на территорию независимой Украины. И что ужасно - на это нет никакой реакции украинской власти, украинского президента, реакции МИД, реакции монобольшинства", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, Украина сама должна достойно себя вести по отношению к агрессору, только при таких условиях можно рассчитывать на поддержку других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

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