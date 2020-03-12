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 Политика Украины
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 Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко

Поездки депутатов ОПЗЖ в Россию - это удар в спину всем украинцам. Пожимать руки тем, кто разрешил захват Донбасса и оккупацию Крыма - это предательство.

Как информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Нам важно сохранить те санкции против России, которые есть. Наша политическая команда очень тяжело формировала антипутинскую коалицию в мире. Мы делали все для того, чтобы были внедрены санкции против РФ, были внедрены списки персон нон-грата - всех россиян, причастных к аннексии Крыма, к захвату Донбасса. Но что мы видим сейчас: мы видим, что Путин уже приглашает к себе на 9 мая весь мир и к нему собираются ехать даже участники нормандского формата", - отметила нардеп.

Геращенко отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует.

"Сегодня некоторые "украинские" депутаты едут в Госдуму, когда эта Госдума назначает Путина пожизненным царем. И там, наши депутаты, здороваются с людьми, которые 6 лет назад голосовали за введение российских войск на территорию независимой Украины. И что ужасно - на это нет никакой реакции украинской власти, украинского президента, реакции МИД, реакции монобольшинства", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, Украина сама должна достойно себя вести по отношению к агрессору, только при таких условиях можно рассчитывать на поддержку других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от "ЕС" Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3180937
 
   
 Топ комментарии
 
Зелена шмаркля дівчат боїться. Що вже вже казати про визнання агресії кацапії.
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Тут два варіанти - у Зе договорняк з Пу або як завжди сситься. Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6530
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І що заважало екс1 віце Спікеру ВРУ у свій час прийняти закон про кримінальну відповідальність за подібні колаборантські дії? І більшість же була...Часу не вистачило?
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Нарід сприйняв би це як утиски демократії свинарчуковської влади. Нагадати знатний пердіж нарідний від переляку при частковому воєнному стані?
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Більшість українців якраз це б з великою радістю підтримала.
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Українці - так, але в Україні більшість населення - малороси.
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шо то будка вспомнилась
из чипполино
точнее её хозяин
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Ватники не боятся. Просто это враги Украины и действуют соответственно.
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Зелена шмаркля дівчат боїться. Що вже вже казати про визнання агресії кацапії.
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Геращенко отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует. Источник: https://censor.net.ua/n3180937
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Чому Зе не хоче про це говорити?
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Тут два варіанти - у Зе договорняк з Пу або як завжди сситься.
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Вони ще сцикливого Сивуху не відмазали - що їм розірватися?
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А что-ж с агрессором визовый режим не ввели? П.издеть вы ПЕСыки горазды, а как до дела...... и тишина......
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Так само це ЗЕ і потрібно ,щоб з московії зняли санкції.
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Интересно, а сколько лет Вальцман на пару с баньдюком Ахметовым роттердамил + с ******? Сколько бабок еврей с татарином наварил на угле? Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1282
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Правильный ответ: "Нисколько". Просто зебилы снова поели кацапского пропагандистского говна вместе!
ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+"
Вменяется ущерб в 4,4 млрд грн
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То стара методичка - викинь! Зара вже відкрито справу за відміну "Ротердам+", що нанесло збитків Україні на мільйони доларів. А про Вальцмана вже давно не згадують, бо якось дрібно виглядає вигаданий єврей Вальцман проти справжнього ЗЕ! Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 670
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Все правильные слова геращинки перечеркиваются обнимахой с новинским. - Если нужно назвать врага агрессором...А как быть с обниманием пособников этого же агрессора ? -Нестыковочка вышла. - Толи дура.Толи забыла. Толи забывчивая идиотка.
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А якщо її покійний риг Мельник мацав на камеру - це також в пасив Ірині? Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5372
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**** православна Ірку тільки обнімав, а Клоуна він зношає.
Ірка не піддалася і бореться далі за Україну, а Зебіл тільки стогне.
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правильно говорит Ирка
шож вы тогда пасипаки медведчука из кувшина выпустили?
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Тут я з Іркою стопроцентово згоден, тільки виникає одне запитання - хто воскресив мертвечука із забуття? Часом не Петро Олексійович? https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
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