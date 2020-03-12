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 Политика Украины
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Все про:минирование (913) ФГИ (564) Бутусов Юрий (2055) Центрэнерго (58)

 Здание ФГИ "заминировали" с целью сорвать увольнение лояльного к Коломойскому руководителя "Центрэнерго" Потапенко, - Бутусов

Неизвестные сообщили о "минировании" Фонда госимущества, где должно было состояться заседание набсовета госкомпании "Центрэнерго" для смены ее руководства.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сражение за "Центрэнерго" идет прямо сейчас. Террористы заминировали Фонд Госимущества Украины - все сотрудники эвакуированы, полиция ищет бомбу! "Заминировали" ФГИ почему-то за 20 минут до заседания наблюдательного совета госкомпании "Центрэнерго". Напомним, за несколько часов до увольнения 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал решение об увольнении действующего главы "Центрэнерго" Потапенко (лояльного к структурам Игоря Коломойского), и замену его на нового директора Корчинского.

Смена руководства "Центрэнерго" была запрещена решением суда.

10 марта перед рассмотрением апелляции Фонда госимущества в Окружном административном суде Киева здание суда "заминировали". Однако после проверки здания суд через несколько часов все-таки собрался и вынес решение в пользу ФГИ - запрет на увольнение Потапенко был снят.

И вот сегодня наблюдательный совет должен был собраться в здании ФГИ и выполнить постановление правительства.

В настоящий момент наблюдательный совет вместе с руководством ФГИ стоят на улице. и уговаривают двух членов набсовета Горбана и Столитнего перенести заседание на более позднее время сегодня, после проверки здания. Эти два члена - сторонники Потапенко", - написал журналист.

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"Эта история как нельзя более четко показывает в каком состоянии находится государство и в каких условиях проходит исполнение важнейших государственных решений.

Органы власти конкурируют с олигархом, потому что управляемость в государстве низкая, власть не боятся и исполнение ее решений открыто блокируют, потому что видят шансы продавить любой вопрос на любом уровне.

Ау, президент, премьер, вы обязаны обратить внимание на это шоу, в котором вы почему-то не участники, а зрители. Это ваша ответственность и обязанность в конце концов", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3180934
 
   
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Террористы заминировали Фонд Госимущества... Источник: https://censor.net.ua/n3180934
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Нам пояснювали, що терористами можуть бути лише мусульмани, а всі інші мінери є ********** Здание ФГИ "заминировали" с целью сорвать увольнение лояльного к Коломойскому руководителя "Центрэнерго" Потапенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3688
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Пока Беню не нейтрализуют - дальнейшее, хоть какое-то движение, обречено!
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Нейтрализовать клоуна - беня сам нейтрализуется.
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Привели к власти ручную марионетку Коломойского, а потом апеллируют к преЗеденту...
Юрий, он вам ничего не должен... Вы сделали ЭТО вместе.
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А говорят, дескать ничего в стране не делается...А на деле выходит наоборот.
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Этот паразит пархатый хоть какую-то копейку без схем заработал?
У него есть хата в Киеве?
Давайте зайдем в гости к Бене и к Ахмету на сдачу в формате Автомайдана, а на марионеток похер, мы не в рашке чтобы один урод нагибал 40 миллионов!
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Страна чудес, Наша страна никогда не будет развиваться, пока президентом будут командовать олигархи 90х.
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