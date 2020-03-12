 Здание ФГИ "заминировали" с целью сорвать увольнение лояльного к Коломойскому руководителя "Центрэнерго" Потапенко, - Бутусов

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сражение за "Центрэнерго" идет прямо сейчас. Террористы заминировали Фонд Госимущества Украины - все сотрудники эвакуированы, полиция ищет бомбу! "Заминировали" ФГИ почему-то за 20 минут до заседания наблюдательного совета госкомпании "Центрэнерго". Напомним, за несколько часов до увольнения 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал решение об увольнении действующего главы "Центрэнерго" Потапенко (лояльного к структурам Игоря Коломойского), и замену его на нового директора Корчинского.

Смена руководства "Центрэнерго" была запрещена решением суда.

10 марта перед рассмотрением апелляции Фонда госимущества в Окружном административном суде Киева здание суда "заминировали". Однако после проверки здания суд через несколько часов все-таки собрался и вынес решение в пользу ФГИ - запрет на увольнение Потапенко был снят.

И вот сегодня наблюдательный совет должен был собраться в здании ФГИ и выполнить постановление правительства.

В настоящий момент наблюдательный совет вместе с руководством ФГИ стоят на улице. и уговаривают двух членов набсовета Горбана и Столитнего перенести заседание на более позднее время сегодня, после проверки здания. Эти два члена - сторонники Потапенко", - написал журналист.

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"Эта история как нельзя более четко показывает в каком состоянии находится государство и в каких условиях проходит исполнение важнейших государственных решений.

Органы власти конкурируют с олигархом, потому что управляемость в государстве низкая, власть не боятся и исполнение ее решений открыто блокируют, потому что видят шансы продавить любой вопрос на любом уровне.

Ау, президент, премьер, вы обязаны обратить внимание на это шоу, в котором вы почему-то не участники, а зрители. Это ваша ответственность и обязанность в конце концов", - резюмировал Бутусов.