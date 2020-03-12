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 Экономика
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Все про:Кабмин (11837) Сергей Лямец (2)

 Распилить недра не успели, но экономика недополучила миллиарды, - Лямец о Кабмине Гончарука и попытке развалить отрасль

По мнению эксперта, недра, а также рынок земли и приватизация самых больших оставшихся предприятий были главной задачей Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению.

Правительство Гончарука, которому пророчили отставку еще в декабре 2019 года, работало с практически нулевым КПД по всем ключевым направлениям. Показатели развития промышленности упали, наладить сбор налогов должным образом не удалось, долги перед международными кредиторами выросли, а контрабанда и коррупционные схемы так никуда и не делись.

Однако, в одной сфере это правительство все же "преуспело". Речь идет о недропользовании, где Гончарук и профильный министр Опимах в турборежиме создали новый механизм распределения недр Украины.

Об этом пишет Сергей Лямец в своем блоге на Украинской правде, передают Українські новини.

По его мнению, в теории этот механизм выглядит хорошо, даже дает основания предположить, что в долгосрочной перспективе Украина обязательно выиграет от всех внедренных новшеств. Однако, если копнуть глубже, картина будет выглядеть иначе.

"Новая линия – это абсолютно прозрачная диджитализированная система реестров и аукционов. Где все недра как на ладони, а единственная функция государства – это сервис. Приняли документы, выложили в реестры, провели торги по процедуре. Никаких взяток. При таком положении вещей конкуренция полностью открытая, и все решают деньги. В теории, некое преимущество получают иностранные инвесторы, имеющие большие финансовые возможности. Неплохо, хотя как посмотреть. Вырисовывается интересная система. Именно через эти прозрачные механизмы иностранцы получают гарантированный бизнес в любой стране. Причем, этот бизнес далеко не всегда идет на пользу той стране, в которой этот бизнес работает", - пишет Лямец.

По его мнению, хотя бы на основании этого можно предположить, что недра, а также рынок земли и приватизация самых больших оставшихся предприятий были главной задачей Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению.

"Видимо, доноры понимали, что у Кабмина Гончарука не так много времени. На фоне падающей промышленности и прочих факапов ему пророчили отставку еще в декабре 2019 года. Как видим, лишь немного ошиблись в прогнозах. Именно поэтому возникла такая спешка. На рассмотрении в "Госгеонадрах" сразу пачка Соглашений о распределении продукции (СРП). Если помните, это механизм, по которому Янукович собирался работать с Shell и Chevron по двум гигантским нефтегазовым месторождениям", - отметил Лямец.

Источник: https://censor.net.ua/n3180927
 
 
 Топ комментарии
 
Бездарь Гончарук уже перешел в категорию попередников, можно валить на него все.
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Для чого взагалі лізти у владу якщо не маєш ніяких ідей по економіці. Крім звичних за остані 35 років, провальних, якщо не сказати катастрофічних - державу продати, роздати, роздеребанити.
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есть доказательства, за бубенцы и в суд
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Есть доказательства, что экономику на 90% захватили пархатые, а украинцы них рабы. Как быть? Есть предположения, что и землю они так же захватят в этом году. Что делать?
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Бездарь Гончарук уже перешел в категорию попередников, можно валить на него все.
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Не було ніякого уряду Гончарука.Був уряд Зеленського,де Гончарук виконував обов'язки прем'єра.Новий уряд також є урядом Зеленського.Тому про Оончарука,як про попередника,і мови не може бути.
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Для чого взагалі лізти у владу якщо не маєш ніяких ідей по економіці. Крім звичних за остані 35 років, провальних, якщо не сказати катастрофічних - державу продати, роздати, роздеребанити.
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Какие там доказательства, тут просто попи@деть про бывшего.
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Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению. /Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
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Кто такой-сякой этот Лямец,что за "эксперд",откудова взялся,и главное на чьи гроши живет?Если представители МВФ и Европейского союза выступали за сохранение правительства Гончарука и генпрокурора Рябошапки,то о чем энтот "эксперд" ведет речь?Я так понимаю энтот Лямец сродни Дубинскому,очередная проплаченная подстилка Коломойского.Ну или Ахметова.Разницы НИКАКОЙ,оба кровосиси.
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