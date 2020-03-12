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 В Вашингтоне из-за стремительного распространения коронавируса ввели чрезвычайное положение

В столице США Вашингтоне объявили режим чрезвычайного положения из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мэр Мюриэл Баузер объявили чрезвычайное положение и чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении.

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Ранее в Вашингтоне рекомендовали отложить или отменить несущественные массовые собрания до 31 марта. Также рассматривают возможность дистанционного обучения.

На данный момент в Вашингтоне зафиксированы 10 случаев заражения коронавируса. Как сообщается, в США зафиксированы 1272 случая заражения коронавируса и 38 смертей от него.

Источник: https://censor.net.ua/n3180926
 
 
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даже не ждите шо в Вашингтоне все перeмрут
новость подана так - шо уже типа все ползут на кладбище...
ничего такого нет - жизнь идет как обычно
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Ну так багатьом аби по злорадствувати.
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10 случаев заражения на 600 тысяч жителей это точно "стремительное распространение"?
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_Тебе из погреба видней, конечно, чем по месту американскому CDC и мэру Вашингтона... Ты хоть приблизительно осознаёшь насколько глупо звучит твоё заявление?
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вопрос был в том, это стремительное распространение или нет.
если ты не знаешь ответ, просто завали.
1 чел на всю страну заболел, а паника как у быдла в санжарах.
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_В кетае и Италии поначалу также были единицы заболевших. Ты даже осознаёшь какая ты дура...
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чего ты здесь раскукарекался, иди соль со спичками скупай
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