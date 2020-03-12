 Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, столкновения произошли между Сивохо и представителями Нацкорпуса во время презентации платформы, когда журналистам предоставили время для вопросов.

Активисты выражали Сивохо претензии из-за того, что он назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом.

"О чем вы говорите! Власть должна защищать украинцев. Зеленский и военные должны защищать эту территорию, а не путем компромиссов или консенсусов. Много у вас предложений, но я не вижу, как вы собираетесь искать консенсус с военными, которые похоронили своих друзей, родителей сыновей? Территорию Украины надо отвоевывать", - выразил свои претензии один из активистов.

"У нас есть силы сейчас на это?"- спросил активиста Сивохо.

"Есть силы, нет политической воли благодаря таким клоунам, как вы", - ответил активист.

Сивохо также рассказал, что он имел в виду под внутренним конфликтом: "Про внутренний конфликт. Как известно, у нас идет гибридная война. Один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы".

Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Видео in time Ukraine

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо