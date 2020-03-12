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 Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, столкновения произошли между Сивохо и представителями Нацкорпуса во время презентации платформы, когда журналистам предоставили время для вопросов.

Активисты выражали Сивохо претензии из-за того, что он назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом.

"О чем вы говорите! Власть должна защищать украинцев. Зеленский и военные должны защищать эту территорию, а не путем компромиссов или консенсусов. Много у вас предложений, но я не вижу, как вы собираетесь искать консенсус с военными, которые похоронили своих друзей, родителей сыновей? Территорию Украины надо отвоевывать", - выразил свои претензии один из активистов.

"У нас есть силы сейчас на это?"- спросил активиста Сивохо.

"Есть силы, нет политической воли благодаря таким клоунам, как вы", - ответил активист.

Сивохо также рассказал, что он имел в виду под внутренним конфликтом: "Про внутренний конфликт. Как известно, у нас идет гибридная война. Один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы".

Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Видео in time Ukraine

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/n3180925
 
   
 Топ комментарии
 
Самая позитивная новость за последний год! Есть надежда, что Украина все-таки имеет шанс.
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И от меня ещё один виртуальный пендель
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Очевидный результат политической импотенции Зеленского, заигрывания зеленой команды с националистами и отсутствия посадок соевой сволочи, в первую очередь мародера и верхушки прогнившей партейки европейских сосунов. Если не принять решительных и радикальных мер, эти ребята очень скоро сами переместят барина зеленского из уютного кабинета на Банковой в тюремную камеру
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ЙА - ПЄРЄСЄЛЄНЄЦ
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то воно ше й помощ получає, тварюка!
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Молодці хлопці ! Велика шана вам і повага. !
А таких як сивуха за перебрік на растов.
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все выглядит очень наигранно и запоздало.... Корпус тоже ждет команды от Авакова.. Аваков еще не решил...
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Начинаю Уважать Украинцев и называть страну Украиной, а не маргиональским придатком парашостана.
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"У НАС ВСЕГДА ПЯТНИЦА"- форменный мешок с говном!.
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вот иногда кажется что обосратся еще больше эта зеленая шмаркля уже и не может
так нет находят резервы.....
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Сцуку на каштане
на Крещатике повесить надо
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мало! надо было ему табло начистить так чтобы эта тварь неделю не видела ничего!
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Ну, "побили" громка сказано. Так, пинка под зад дали клоуну. Мужикам - респект! Ватная мразь не должна поднимать свою вшивую голову и открывать свой вонючий рот. Пусть только ручные СБУ и МВД попробуют преследовать этих героев. Мало не покажеться. Следующий на очереди Портнов, надеюсь. По крайней мере на Телеграм-канале этих ребят ("ОпустиВату") я и большинство за это проголосовали.
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Портонов трусливый и прячется хорошо. Тяжело его будет найти
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Для професіоналів - не проблема. От тільки де їх взяти
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Похоже, что и дальше будут бить, возможно даже ногами, и не только СивУху. Неужели эти долбодятлы всего за 6 лет забыли Майдан? А зря!
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Так для них ніякого Майдану і не було - кацапів на корпоративах смішили-веселилиСивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 4663
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Як же повторюється історія, які ж крилаті та пророчі слова Симона Петлюри :" НЕ ТАК СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ"
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Мусора задержали хлопцев с "АЗОВа" и журналист говорит, что в автобусе их бьют
https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/3811214712229453/
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Это дебилам в воспитательных целях, но лучше б публично, на камеру вручили по повесточке, пусть повоюют года 2-3, а потом снова показать их на камеру.
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так они ведь - что "сивоха",что величайший лидер,опять откосят - ты им хоть что вручай..
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"АЗОВ"цы воюют с 2014 на нуле. Повестку за что? Что они не хотят мириться с ублюдками, убивавших их побратимов. И интересно, где ты воевал.
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а ви чого не їдете на донбас?Теж чекаєте на повістку? мірний план? не воюєте проти братушек? чи християнська мораль не дозволяє в окупанта стріляти?
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Участвовали в задержании люди без опознавательных знаков, похожие на медведчуковских титушев
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Горлопаны,которые никого не хотят слушать и понимать.
Есть хоть один государственный документ,который называет войну войной?
Есть хоть одна страна в мире,которая называет это войной между рф и Украиной?
Все прекрасно
понимают и суть происходящего в лугандоне, и кто чем вертит,но нельзя подменять в оф высказываниях понятия не отвечающие гос документам.
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Другие страны это называют - агрессия. ООН это называет - агрессия. Агрессия это и есть война.
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З "Все прекрасно понимают..." можна докладніше?
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Клоуне!куди ти влізло. Твоє місце на сцені,а ні то покажи в бою,як ти любиш Україну.
Все це многоходовочка Пуйла.Нас розвели як лохів.
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Ти підеш дивитись на таке ****** на сцені? Та ще й за гроші
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Аваковские жены активировались) К чему бы?))
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хтось поясніть телепню Сивохуєму , що кожен хто почне говорити про примирення російською мовою автоматично будуть сприйматися як заслані козачки
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Подняли настроение, ржу, все правильно!
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Это ж надо было это пророссийское чмо поставить, типа, главным по примирению.
И с кем оно меня должно "примирить"? С теми, кто за Украину на Донбассе я и не ссорился, а с теми, кто против Украины, я никогда не примирюсь.
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вот как всего три пацана способны вдохновить население целой страны..
так это ж просто потолкали жирного..
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Молодцы парни жму руки,если бы знал где приехал бы вместе с ними.
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В мене брат загинув за Україну і я два з половиною роки там же за Україну бився! Маю повне право оскаржувати! Сивоха немає жодного права навіть вякати. Хоче миру, нехай їду на лінії зіткнення, вийде до москалів і говорить про мир. Я хочу побачити у відповідь, що полетить до нього! А так ляси на дивані гріти і язиком ляпати про мир може кожен! нехай їде в Широкине чи Пєски і побачить мирний план!звідти він приїде, якщо приїде, вже з іншим планом, я впевнений!
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Аж у самого руки засвербіли. Але! Що там робив поважний і ніби-то з про-українськими поглядами журналіст Куликов? Ось, до прикладу: https://3oko.com.ua/andriy-kulykov-zelens-kyy-tvorets-russkoho-mira/. Що, невже з цим фуфлом злигався? А щодо миру: Донецьк - мирне місто, ніхто його не обстрілює, хоча лінія фронту у кількох кілометрах від нього. Сівохо хоче миру - ****** з Києва до Данецка, ось і уся "мірная платформа". Нє, ну можна на залізничній платформі цього борова до лінії розмежування підкинутиСивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 9975
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НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ПАДАТЬ СИВОХО!
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Воно, нещастячко таке, ледь на ногах тримаєтьсяСивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення" - Цензор.НЕТ 777
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Алкаш давно деревья в Донецке не обсыкал. Соскучился, ****
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якби у всіх покидьків так горіла б земля під ногами - вони б 100 разів би подумали що вони роблять
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А чё в Киеве, а не в Донецке свою платформу презентует?
Пусть дыровцам предлагает перестать стрелять.
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Хоть щось "Нацкорпус" зробив корисне, сивого мерина поставили на чотирі кості.
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жирний пі*****с, підлабузник расіянських фашистів.
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Сєпари почали підіймати голову в Україні !
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