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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (2269) Емец (199) Ляшко Виктор (50)

 Один из ключевых приоритетов Минздрава - восстановление разрушенной системы санэпидслужбы, - министр здравоохранения Емец

Защита украинцев от инфекционных болезней - один из ключевых приоритетов нового руководства Министерства здравоохранения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил во время встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка.

"На протяжении многих лет система эпидемического защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия коронавирусной болезни COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов нового руководства Министерства я считаю восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы - чтобы защитить украинцев от инфекционных болезней", - подчеркнул Илья Емец.

По словам главы ведомства, главным ответственным за эпидемическую защиту в Украине будет заместитель министра -главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3180923
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, а эта система по рэкету ресторанов так охрененно работала, что надо срочно восстановить во что бы то ни стало! Так держать
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и пох, шо єто сделала не Супрун ?
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Кормуху решили восстановить.
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А на кой ее разрушали? Где эта ведьма Супрун? Зачем ликвидировала СЭС?
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Так Скалевская продолжала. И Радуцкий активно помогал...
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Вєдьми Сурун тоді ще не було: при створенні Державної санітарно-епідеміологічної служби України у 2013 році були ліквідовані без правонаступництва всі районні, міські, районні у містах, обласні, Київська та Севастопольська міські, Кримська Республіканська санітарно епідеміологічні станції, а також Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України. За статутами всі ліквідовані СЕС були закладами охорони здоров'я.
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і кому ви це пишете? "Письменники" не читають, а читачі і так це знають. Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець - Цензор.НЕТ 8922
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ти кажеш, що скромний дятєл - зарплатний.
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по-перше, я звернувся на ви, та кажу, що певні теми- це перевірка реакції на дослід Павлова.
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Только из за разрушенной системы санэпидслужбы,в Украине выросла коррупция в три раза,если восстановим санэпидкоронаслужбу,то сразу в Украине закончиться война с Россией. В Украине власть хватается за всё и потом получается ,что ничего не работает. Нужно определиться вначале почему украинцы не едины и почему их шатает то в ЕС ,то Таёжный союз Один из ключевых приоритетов Минздрава - восстановление разрушенной системы санэпидслужбы, - министр здравоохранения Емец - Цензор.НЕТ 281
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в Україні єврейська національна меншина дискримінує українців. На найвищих державеник посадах розставлені євреї, премєр -єврей, мінздоровя- єврей, навіть інститутом нац. памяті - і тим єврей Дробович керує
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Вы думаете, что это их новый Геноцид против украинцев?
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Ой, а эта система по рэкету ресторанов так охрененно работала, что надо срочно восстановить во что бы то ни стало! Так держать
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Да, служба была - агонь, ходили жирные наглые тётки по кафешкам, ларькам и магазинам, и собирали со всех бабло.
Ну ничо, проклятая тупая Супрун больше не сможет помешать восстановить эту очень важную структуру.
А там и ветеринарам проверочки разрешат - тогда ваще заживём, как в старые добрые времена.
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Глупость написали.
Медицину не реформировали, взяв лучшее из старой системы Семашко, а планомерно уничтожают.
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О да давно к предпринимателяс СЭС не заглядывала: проверять не проверяют, а деньги дай иначе "закроем на проверку", кстати интересно а пожарники с налоговиками уже на старте ? Я их с 2005 у себя не видел даже во времена правления Овоща - зеленые походу своего кумира обошли! Уря товарищи!
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Ця кантора міліарди кешем заробляла!!! Тому для ригівського-міністра це приорітет і чувак знає де ало ходить!!!
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без дискусій чи порівнянь про те, як це існує в світі, одразу у совок... Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець - Цензор.НЕТ 875 Уроди, всі ваші думки- це як створити чи відновити ще один державний орган з контролю... Нерви вже не витримують цей цирк.
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