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 Украина начала подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба

МИД призывает всех украинцев, которые находятся в Ухани и также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Ухани находится 41 украинец, 10 изъявили желание эвакуироваться", - сообщил он.

Он призвал всех украинцев, которые находятся в городе Ухань и также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое формирует списки на эвакуацию.

Кулеба добавил, что украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла вернуться домой из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы для вывоза собаки в Пекине. Украинские дипломаты будут содействовать ей в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3180922
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо, что про Мишу не забыли, ведь в Украине других проблем нет...
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Дымовая завеса для сдачи интересов страны . Под прикрытием этой лажи нас потихоньку подталкивают под рашу . А у нас важные новости - какая нибудь дура с собачкой и ее эвакуация . Это п...ц .
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Ето типо реинтегрируют заряженых украинцев в Украину чтобы посмотреть что будет?
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Главное - заранее сообщите, куда повезёте... Украина начала подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба - Цензор.НЕТ 417
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Там, де говорили про середньовіччя та людожерів Украина начала подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9634
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Це після того, як в Китаї почне зникати пандемія українці приїдуть в Україну, де це тільки починається?
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Презервативами затарьтесь, чтобы потом в аптеку не гонять.
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Хорошо, что про Мишу не забыли, ведь в Украине других проблем нет...
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обе наших главных проблемы - тёзки главного героя анекдотов про Вовочку.... Украина начала подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6918
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Дымовая завеса для сдачи интересов страны . Под прикрытием этой лажи нас потихоньку подталкивают под рашу . А у нас важные новости - какая нибудь дура с собачкой и ее эвакуация . Это п...ц .
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Порохоботы начали подготовку рагулей в санжарах
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Тобто більшість, яка голосує за Зе по вашому є "рогулями"?
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зате Зеленський точно покінчить з борошнами України?
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Ето типо реинтегрируют заряженых украинцев в Украину чтобы посмотреть что будет?
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А почему только из Китая?в Европе украинцев больше. Почему именно из Китая,а не из Италии или Польши?
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Анастасия Зинченко, которая не смогла вернуться домой из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы для вывоза собаки в Пекине. Украинские дипломаты будут содействовать ей в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов (с)

Молодець, кулєба, головне не забути про ватну танцюристку та її песика))
А от на історічній батьківщині наших можновладців, Ізраїлі, не вивозять громадян з територій, де поширюється вірус. І навіть усіх, хто прибуває до країни, обов'язково розміщують на двотижневий карантін, а за порушення цього закону - 7 років ув'язнення.
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В Ухане уже эпидемия закончилась и больницы для коронавирусных закрыли.
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Эпидемия закончилась только потому что все сидели 2 месяца по домам и никуда не выходили. Проблема в том что вместе с эпидемией "закончилась" китайская экономика и начался мировой кризис.
Как только люди выйдут на улицы, заработают магазины, рестораны и т.п., в Китае начнется вторая волна эпидемии.
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Зачем? В Китае заражение вирус пошло на спад, они уже закрыли все временные госпитали. Деньги некуда девать
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Говновласть пиарится на чем угодно. В Китае эпидемии уже нету, временные больницы уже разобрали. Зачем эвакуировать? А собачка, то вапще...
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не торопись. там карантин быстрее отменят, чем ты соберешься.
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Это какой-то абсурд, за наши налоги гонят самолёт аж в Китай за собакой маникюрши?
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Cпасение утопающих дело рук самих утопающих, или спасти рядового Тузика Україна розпочала підготовку до другого етапу евакуації українців із Китаю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7600
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Да кстати, за критику ее киски, мне половину переписки удалили...гы
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і нахрєна? може з України туди евакуювання вже готувати.
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