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 Завтра в Ивановской ОТГ на Виннитчине объявлен траур по погибшим на Донбассе воинам 131-го разведывательного батальона

В Ивановской ОТГ завтра объявлен траур в память о погибших в зоне ООС украинских воинах 131-го разведывательного батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Иванковскую ОТГ.

Завтра, 13 марта, в Ивановской сельской объединенной территориальной громаде Калиновского района Винницкой области (в состав которой входит село Гущинцы, в котором базируется 131-й отдельный разведывательный батальон) объявлен днем ​​траура с целью чествования памяти погибших военнослужащих 131-го разведывательного батальона, базирующегося в с.Гущинцы, младшего сержанта Виктора Солтыса, младшего сержанта Андрея Ведешина и младшего сержанта Ильи Пережогина, погибших 10 марта в зоне проведения ООС, защищая независимость, суверинитет и территориальную целостность Украины.

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Завтра в Ивановской ОТГ на Виннитчине объявлен траур по погибшим на Донбассе воинам 131-го разведывательного батальона 01

Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Источник: https://censor.net.ua/n3180921
 
 
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В Минске договорились о создании новой переговорной площадки с участием боевиков ,ну да а кремлёвский гопник будет наблюдать как методично продлить конфликт, ведь Донбасс кремль завоевал для того ,чтобы Украина забыла о своём Крыме,самое интересное ,что наша власть подыгрывает Кремлю, то обменяла военных моряков ,тем самым показала что Московия правильно их арестовала,был дан первый сигнал что Крым это родная гавань Московии, теперь вот встреча с участием террористов,которые всё сбивают с ведома Москвы и тут же встреча подчёркивает ,что в Украине не война с Россией, а обычная Гражданская война за язык
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Сюди сивоху відправити, хай спробує презентувати свою платформу примирення і разом з "платформою" відправити на фронт.
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