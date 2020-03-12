 Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время презентации системы президенту Владимиру Зеленскому.
"У нас на сегодня установлены 20 камер в городе Киеве. До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где-угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", - отметил Геращенко.
В качестве примера он привел Южный мост Киева и Харьковскую площадь.
"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф", - рассказал Геращенко.
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В Украине оккупанты захватили власть в стране. Все сидят и хавальником торгуют, максимум на форумах возмущаются. И то скоро за это начнут сажать. Вчера Киев официально напрямую начал общаться с ДНР и ЛНР.
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
С французьких вертолетов все прекрасно видно.
Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.
"Обсяги та збитки від незаконних вирубок тоді зросли до критичного показника 118 тисяч кубометрів - це майже в сім разів більше - із загальним збитком державі на суму 814 мільйонів гривень", - сказав він.
За словами Заблоцького, найбільше незаконних вирубок зафіксовано в Харківській області, де торік агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, в Херсонській - 16,9 мільйона гривень і Житомирській - 5 мільйонів гривень.