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 Общество
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Все про:Киев (18686) нарушения (781) скорость (49) камера (28) Геращенко Антон (1015)

 Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко

До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области.

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время презентации системы президенту Владимиру Зеленскому.

"У нас на сегодня установлены 20 камер в городе Киеве. До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где-угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", - отметил Геращенко.

В качестве примера он привел Южный мост Киева и Харьковскую площадь.

"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф", - рассказал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17

Источник: https://censor.net.ua/n3180920
 
   
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Увага! Зараз у КВЦ «Парковий» проходить платформа Сивохо з примирення з російськими окупантами. Далі холу зайти в мене не вдалося. Охорона поводить себе агресивно і не дає нікому з тих кому треба зайти. и это на наши налоги - эти предатели -алкаши сдают УкСистему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5742Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4464раину. Все на подбор свиньи.
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Где полиция.
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
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Он нарушает права движения.
Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6304
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Увага! Зараз у КВЦ «Парковий» проходить платформа Сивохо з примирення з російськими окупантами. Далі холу зайти в мене не вдалося. Охорона поводить себе агресивно і не дає нікому з тих кому треба зайти. и это на наши налоги - эти предатели -алкаши сдают УкСистему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5742Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4464раину. Все на подбор свиньи.
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Пристайко відповів Сивосі: в НАТО нема заборони на вступ країн, які перебувають у конфлікті
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В районе участка разведения №3 режим "ТЫША" просто зашибись. Всего-то 24 выстрела из "Града", ерунда. Покровское.
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Каких-то 24 пострелушки.
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В Украине оккупанты захватили власть в стране. Все сидят и хавальником торгуют, максимум на форумах возмущаются. И то скоро за это начнут сажать. Вчера Киев официально напрямую начал общаться с ДНР и ЛНР.
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Камера фиксирует превышение скорости, еще бы добавить функцию замера температуры находящихся в салоне, цены бы не было такой системе, при надвигающейся вирусне.
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читай решение конституционного суда по автоматическому режиму автофиксации правил дорожного движения и ты поймёшь, как из народа Украины делают лохами.
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а при Порошенко доллар уже падал... и был по 25грн.
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Где полиция.
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
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До того ж КАРАНТИН і заборона МАСОВИХ ЗІБРАНЬ! Чи на всіляких "узеленських" це не розповсюджується?
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Собакову на купівлю чергової вілли в Італії не вистачає - прийдеться скинутись українці!!!
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Їзди по правилах, то й не будеш скидатися, Шумахер.
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Фиксацию незаконной вьірубки леса, которая при Зеленском вьросла с 7 раз, Геращенко с Аваковьім не собираются проводить?
С французьких вертолетов все прекрасно видно.
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Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше.

Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

"Обсяги та збитки від незаконних вирубок тоді зросли до критичного показника 118 тисяч кубометрів - це майже в сім разів більше - із загальним збитком державі на суму 814 мільйонів гривень", - сказав він.

За словами Заблоцького, найбільше незаконних вирубок зафіксовано в Харківській області, де торік агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, в Херсонській - 16,9 мільйона гривень і Житомирській - 5 мільйонів гривень.
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Прес-секретар чорта - Антоніна Лізоблюд.
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зебилы начните, с реформы судов - тогда и ставьте камеры - а то будет как уже было
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Чтото не припоминаю никаких аварий на одесском путепроводе - а камеры висят.
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После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою высочайшую квалификацию, когда не стесняясь объективов в ресторане тщательно вылизал тарелку, Авfuckов тут же произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Авfuckов выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
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