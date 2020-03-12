 Поджог автомобиля Фирсова: начато производство, рассматриваются все возможные версии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Радіо Свобода" сообщили в управлении столичной полиции.
Сейчас рассматриваются все возможные версии, правоохранители ждут результатов экспертизы.
В ГСЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило около часа ночи.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что во дворе 17-этажного жилого дома загорелся моторный отсек в припаркованном автомобиле Kia Cerato. В 1:29 бойцы ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены двигатель автомобиля и уничтожено салон", - информирует ведомство.
Ексдепутат связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.
11:00, Пятница, 6 Март 2020
Стало известно, кто может стать главным экологом Запорожской области
Бывший заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии претендует на должность главы Госэкоинспекции Запорожской области.
Об этом пишет «Актуально» со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.
Александр Сергиенко работал в Департаменте экологии с октября 2018 до февраля 2020, после чего был сокращен после того, как Виталий Туринок распорядился ликвидировать Департамент экологии, перераспределив его полномочия среди других подразделений ОГА.
Александр Сергиенко был заместителем Виталия Гордиенко, когда тот занимал должность директора Департамента экологии ЗОГА. Также был советником экс-губернатора Константина Брыля.
До назначения на должность заместителя директора Департамента, Сергиенко 15 лет работал в органах внутренних дел и Широковской ОТГ. Получил профильное образование в сфере защиты окружающей среды.
Ранее «Актуально» писал о том, что 22 января четверо неизвестных мужчин избили Александра Сергиенко.
Народ !!! гнать таких надо , Туринок выгнал их от кормушки департамента , так они теперь в экологическую инспекцию лезут как тараканы.....там своих взяточников типа Серяковой, Новика и прочих хватает..... Е. Фирсов с ними борется , а ему машину сожгли !!!
Категорія справи № 937/9217/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 27.12.2019. Зареєстровано: 29.12.2019. Оприлюднено: 02.01.2020.
Дата набрання законної сили: 26.12.2019
Номер судового провадження: 1-кс/937/6136/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019080000000315
Дата документу 26.12.2019
Справа № 937/9217/19
Провадження № 1-кс/937/6136/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
«26» грудня 2019 року м. Мелітополь
Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,
при секретарі Колесніковій Л.В.,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь ФастовцяО.В., погоджене прокурором відділу організаціїі процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратуриУкраїни ПрановимС.В., про надання тимчасового доступудо документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали,
встановив:
07листопада 2019року до Мелітопольського міськрайонногосуду надійшло слідчого Першогослідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організаціїі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Мелітополі Генеральної прокуратуриУкраїни ПрановимС.В., про надання тимчасового доступудо документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по рахункам в українській гривні, якими користується ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код (ЄДРПОУ 38919847): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час та просить зобов`язати АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг за які були перераховані грошові кошти по зазначеним рахункам у вказаний період, з можливістю її вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000315 від 11.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено чисельні випадки здійснення суб`єктами господарювання господарської діяльності без дозволу на викиди забруднюючих речовин (94 суб`єкта). Проте, посадовими особами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області (далі Інспекція) адміністративні матеріали за вказаними фактами не складались, розрахунки збитків завданих довкіллю не здійснювались. Вищевикладені факти діяльності посадових осіб Державної екологічної інспекції у Запорізькій області носять системний характер і призводять до втрачання бюджетами всіх рівнів коштів за порушення норм чинного природоохоронного законодавства.
Питання атмосферного повітря, поводження з відходами, земельних ресурсів та водних ресурсів закріплено за заступником Інспекції ОСОБА_1 .
З метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 01.10.2013 було створено ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код ЄДРПОУ 38919847, спеціалізацією якого є виготовлення проектів, технічної документації об`єктів підвищеної небезпеки та забруднення, яку зареєстрував на свого батька - ОСОБА_2 , який раніше тривалий час працював в Інспекції.
З урахуванням того, що ОСОБА_1 контролює та регулює діяльність ресурсних відділів вбачається пряма корупційна складова у діяльності посадових осіб Інспекції.
В подальшому ОСОБА_1 , будучи службовою особою, особисто або через підпорядкованих співробітників здійснює тиск на представників комерційних структур для замовлення експертиз, проектної документації тощо по завищеним цінам саме на ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля".
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля" (код ЄДРПОУ 38919847) у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849) були відкриті наступні банківські рахунки: 17.10.2013 рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), 27.10.2017 рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), на які здійснювались перерахунки грошових коштів з боку замовників на виконання укладених договорів.
На теперішній час, з метою встановлення переліку суб`єктів підприємницької діяльності виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля" з розшифровкою контрагентів та найменування товару та послуг за які були перераховані гроші по вищезазначеним рахункам, відкритим у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та вилученні зазначеної інформації.
Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.
З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Разом з цим, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", у володінні яких знаходяться відомості, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.
Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що станов