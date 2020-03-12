EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  5920  19
Материалы по теме:
Все про:взятка (4919) задержание (5616) Минюст (1486) Малюська Денис (53)

 "Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

В Минюсте задержали руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Михаила Дзюдзя, который взял взятку с подчиненного в свой последний рабочий день.

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор.

Феерический ... мужик", - написал он.

Как отметил Малюська, в последний рабочий день (он был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник Госгеокадастра в Тернополе погорел на взятке в 1000 долларов, - СБУ

"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь, это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и к некоторым иначе не доходит", - резюмировал глава Минюста.

Феерический мужик: Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180916
 
   
 Топ комментарии
 
молюск - непереможний борцун з корупцією))
і він вже не каже, що його зарплатня повинна бути не меньш ніж 100 тис. грн. на місяць
 показать весь комментарий
 
Это как ПАПа-штампова указы,не будучи президентом.😂
 показать весь комментарий
 
И какая же СУКА назначила это существо на должность??? Ей ничего не будет??? Думаю нет. Поэтому,все остальные вопросы по поводу,почему везде херня,автоматически отпадают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та нет это обычай такой, тому кто уходит денег дают, как посипаки.
 показать весь комментарий
 
 
Треба уважно читати прізвище, а то люди подумають, що Дзідзьо підробляв у мінюсті ...
 показать весь комментарий
 
 
молюск - непереможний борцун з корупцією))
і він вже не каже, що його зарплатня повинна бути не меньш ніж 100 тис. грн. на місяць
 показать весь комментарий
 
 
Это как ПАПа-штампова указы,не будучи президентом.😂
 показать весь комментарий
 
 
Взятка от подчинённого - интересно за что?
 показать весь комментарий
 
Как в анекдоте: "- Иду, смотрю 1000$ лежат. Нагнулся поднять. Думал нашел, но нет, пятой точкой чувствую - зарабатываю..."
 показать весь комментарий
 
тыща баксов....
ну, это в МакДаке в норм стране за 3 недели(21 день) з.п.-шка.
может он у Молюска уборщиком работал?
"взяточник", ага.
Мусор-полкан из СБУ или Аваковской полиции на 1000 долларов даже бы не плюнул(стремно), не то шобы "взять""взятку".
 показать весь комментарий
 
 
И какая же **** назначила это существо на должность??? Ей ничего не будет??? Думаю нет. Поэтому,все остальные вопросы по поводу,почему везде херня,автоматически отпадают.
 показать весь комментарий
 
 
Их назначают по фамилии,чем смешнее комику,тем выше должность...Дзюдзи,Малюськи...
 показать весь комментарий
 
"депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор."
А кто назначил - загадка, которая не будет разгадана. Ведь был же "чемним" депутатом от ЕС, настоящим патриотом. Взяток не брал. И тут такое.
Наверняка это политический заказ от зебобика
 показать весь комментарий
 
 
Он мог взятки собирать ещё последующие 2 недели. Не все же знают, что он уволился.
 показать весь комментарий
 
Увольнение взяточников обязательно, это понятно, но посадок они не боятся, просто их надо бить кулаком физически и сильно и всё.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх