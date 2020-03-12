 "Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор.
Феерический ... мужик", - написал он.
Как отметил Малюська, в последний рабочий день (он был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.
"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь, это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и к некоторым иначе не доходит", - резюмировал глава Минюста.
і він вже не каже, що його зарплатня повинна бути не меньш ніж 100 тис. грн. на місяць
ну, это в МакДаке в норм стране за 3 недели(21 день) з.п.-шка.
может он у Молюска уборщиком работал?
"взяточник", ага.
Мусор-полкан из СБУ или Аваковской полиции на 1000 долларов даже бы не плюнул(стремно), не то шобы "взять""взятку".
А кто назначил - загадка, которая не будет разгадана. Ведь был же "чемним" депутатом от ЕС, настоящим патриотом. Взяток не брал. И тут такое.
Наверняка это политический заказ от зебобика
"03.02.2017 -ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ, Начальник"