 "Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция "Европейская солидарность"), генерал-майор.

Феерический ... мужик", - написал он.

Как отметил Малюська, в последний рабочий день (он был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.

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"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь, это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и к некоторым иначе не доходит", - резюмировал глава Минюста.