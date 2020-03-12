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 Общество, Здоровье
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 Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких отправят в больницы четырех областей, - Минздрав

Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины получили от Фонда Рината Ахметова средства индивидуальной защиты для врачей и медицинское оборудование. Это усилит медицинское обеспечение страны для предотвращения возможного распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что помощь от Фонда будет направлена в больницы Ривненской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областей. В частности, будут переданы аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них; изолированный мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой; защитные одноразовые комбинезоны; инфракрасные термометры с лазерной указкой; защитные маски.

Такое спецоборудование необходимо для возможных пациентов с серьезными осложнениями дыхательной системы. Уникальный изолирующий мобильный бокс гарантирует нераспространение инфекции от зараженной больного. В то же время шесть изолированных рукавов обеспечат врачам безопасный доступ к пациенту.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180915
 
 
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Алаверды попробуем вернуть Ботанический Сад в Донецке.
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ЗеГниды и Ахметов стебутся с лохов
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Единственное действенное средство - искусственная ветниляция. На всех не хватит!
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