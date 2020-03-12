 Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких отправят в больницы четырех областей, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что помощь от Фонда будет направлена в больницы Ривненской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областей. В частности, будут переданы аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них; изолированный мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой; защитные одноразовые комбинезоны; инфракрасные термометры с лазерной указкой; защитные маски.

Такое спецоборудование необходимо для возможных пациентов с серьезными осложнениями дыхательной системы. Уникальный изолирующий мобильный бокс гарантирует нераспространение инфекции от зараженной больного. В то же время шесть изолированных рукавов обеспечат врачам безопасный доступ к пациенту.

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