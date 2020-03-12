 Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил в четверг в эфире национального телевидения эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тыс. человек".

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", - добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.

При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.

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