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 Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения коронавирусом

В Черногории ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19 до настоящего момента не выявлено.

Об этом сообщил в четверг в эфире национального телевидения эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тыс. человек".

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", - добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.

При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180912
 
 
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Є.по 1-му..
І У Чорногорії буде ((

В Україні скоро єдиний інфікований виздоровіє -і тоді в Україні НЕ БУДЕ.. Можна буде карантини відміняти у школах.... Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 6300
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Подивіться на карту розповсюдження віруса. Де його не має, або майже не має? Ну, начеб то не має.... Північна Корея, росія, Україна, Монголія, Індія, різні бірми, лаоси, індонезії, вєтнами, Африка, Латинська Америка. Вам це щось говорить? Ну, варіант переший, у цих засран..., вибачаюсь, відсталих, дуже стійкий імунітет виробився, або варіант другий, там просто не має нормальної медицини і тому саме ці регіони, яких майже не має на карті розповсюдження вірусу, мають великі проблеми! Не економічні. Економіки в них теж не має. А от смертність буде дуже висока, хоча про це мало хто згадає. Головне це економічне падіння Китаю, Європи, США, ціни на нафту, ну і таке інше.
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В этих странах нет ни пороновируса ни секса ни проституции ни наркомании ...это совковые страны
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Країна невелика, 300 тис. населення.
Взимку паром Бар (Італія)-Барі (Монтенегро) не ходить. От і все пояснення.
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Италии песец ...Жабоеды тоже наподходе ...Омерика завтра ночью закрывает сообщение с ЕС на месяц кроме Англии
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Месяц все равно пройдёт. Это превентивная мера. Мир вернётся к своему обычному существованию, а вот Рашке таки писец.
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Захворіє майже все населення Землі, але треба трохи почекати Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 7219
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Каждый год все болеют гриппом, то птичьим, то свиным, то калифорнийским, теперь будет COVID-19.
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Буде, але на цей раз в Україні не буде вистачати лікарів.
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Вам-то на диване абсолютно ничего не угрожает. Не нужно строить из себя кассандру. Не первый раз уже в мире происходят пандемии, войны, разрушительные землетрясения - человечество решит и эту проблему.
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А нам зетормоз в Санжарах чуть не устроил колапс ..Кстати никто не интересуетсч в Санжарах сколько умерло людей в больнице ..Соседи в Кременчуге обзывали санжарцев людоедами а спросил а что если вам в 190 000 Кременчуг превизти из Ухани чистогану
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Значительная часть доходов Черногории от туризма. Может в этом причина "полного отсутствия вируса"?
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