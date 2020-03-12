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 Политика Украины
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 Проактивный подход и демилитаризация: в СБУ рассказали, как изменится спецслужба после реформы. ИНФОГРАФИКА

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов надеется, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит поданный президентом 10 марта проект Закона "О Службе безопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем ​​приобретает новую актуальность. Это не просто законодательный вопрос, а возможности для более эффективной работы Службы и, как следствие, улучшение безопасности всего государства", - заявил Баканов.

Он добавил, что считает законопроект сбалансированным, ведь тот учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

В пресс-службе также показали, как изменится спецслужба после реформы.

"Среди основных новаций законопроекта: разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе. Также Служба откажется от несвойственных ей функций. Произойдет демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры", - говорится в сообщении.

Проактивный подход и демилитаризация: в СБУ рассказали, как изменится спецслужба после реформы 01

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Напомним, законопроект №3196 был зарегистрирован 10 марта. Инициатором представления выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Документ был подготовлен на базе рекомендаций, разработанных специалистами СБУ, и подан в Офис Президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы. В его финальной редакции также учтены ключевые предложения международных партнеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3180910
 
   
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Демилитаризация службы безопасности Украины во время войны - это самое то.

Самое то, шо надо *****.
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Так, це дії спрямовані на знищення державних органів і знищення держави. Але ці органи і люди, які в них працюють самі в цьому винні і за все заплатять сповна, за те що вони замість того щоб захищати свою державу від ворогів зовнішніх та внутрішніх, самі стали внутрішніми ворогами корумпованими, які і знищують державу з середини.
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Баканов идет по пути Якименко: ослабление и уничтожение СБУ через "реформы"..
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Трохи викликає занепокоєння "інших злочинів, що становлять загрозу національній безпеці"... під це можно усе запхати, але якщо приймуть так як намальовано, то це великий плюс!
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СБУ в Україні не було,нема і зараз.Це контора по кришуванню та віджиму.
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демілітарізація в умовах війни на Сході?
Окрім ліквідації "ка-шників" та підвищення зарплат ніякої істотної різниці
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