 Кабмин назначил Шкуракова первым замминистра финансов, Гелетия - замминистра по банковскому и международному блоку, - Уманский

Об этом сообщил журналистам министр финансов Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также предложил кандидатуру Светланы Воробей как замминистра, отвечающего за налоговую сферу.

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"Премьер провел собеседование, в настоящее время она проходит спецпроверку", – отметил Уманский.

Василий Шкураков был назначен замминистра финансов в конце 2018 года, до этого возглавлял департамент долговой политики в министерстве. На должности замминистра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Юрий Гелетий в декабре 2018-го был назначен замминистра по вопросам европейской интеграции.