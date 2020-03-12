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 Кабмин назначил Шкуракова первым замминистра финансов, Гелетия - замминистра по банковскому и международному блоку, - Уманский

Кабинет министров назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра финансов, Юрия Гелетия – заместителем министра по банковскому и международному блоку.

Об этом сообщил журналистам министр финансов Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также предложил кандидатуру Светланы Воробей как замминистра, отвечающего за налоговую сферу.

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"Премьер провел собеседование, в настоящее время она проходит спецпроверку", – отметил Уманский.

Кабмин назначил Шкуракова первым замминистра финансов, Гелетия - замминистра по банковскому и международному блоку, - Уманский 01

Василий Шкураков был назначен замминистра финансов в конце 2018 года, до этого возглавлял департамент долговой политики в министерстве. На должности замминистра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Кабмин назначил Шкуракова первым замминистра финансов, Гелетия - замминистра по банковскому и международному блоку, - Уманский 02

Юрий Гелетий в декабре 2018-го был назначен замминистра по вопросам европейской интеграции.

Источник: https://censor.net.ua/n3180909
 
 
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